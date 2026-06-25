Policie pátrá po nebezpečné ženě z Boleslavi: Měla chuť někoho pobodat nožem!

Policie pátrá po Ludmile Jaňourové, trpí úzkostmi a může být ozbrojená nožem.
Policie pátrá po Ludmile Jaňourové, trpí úzkostmi a může být ozbrojená nožem.
Policie pátrá po Ludmile Jaňourové, trpí úzkostmi a může být ozbrojená nožem.
Policie pátrá po Ludmile Jaňourové, trpí úzkostmi a může být ozbrojená nožem.
Policie pátrá po Ludmile Jaňourové, trpí úzkostmi a může být ozbrojená nožem.
Autor: Kamil Morávek - 
25. června 2026
17:03

Policie vyhlásila pátrání po Ludmile Jaňourové (35). Ta po hádce odešla z domu v Praze a od té doby ji nikdo neviděl. Žena trpí silnými úzkostmi. Podle policie by mohla být nebezpečná jak sobě, tak i svému okolí. Varují také, že by měla být ozbrojená nožem.

Ludmila podle policie nebere předepsané léky. Navíc je prý pravidelnou uživatelkou alkoholu a omamných psychotropních látek. Policie varuje, že by se jí lidé neměli sami pokoušet zadržet. „V minulosti vyhrožovala sebevraždou a fyzickým napadením, kdy měla mít chuť někoho pobodat nožem,“ uvedla na facebooku. Nůž má podle policie u sebe i nyní!

Žena by na sobě měla mít krátké legíny černé barvy a černé tričko s bílým nápisem. U sebe má černou sportovní tašku přes rameno. Měří mezi 170-175 centimetry. Je obézní postavy, má tmavě hnědé vlasy a modré oči. Pokud ji spatříte, bezodkladně volejte na linku 158.

Policie pátrá po Ludmile Jaňourové, trpí úzkostmi a může být ozbrojená nožem.
Policie pátrá po Ludmile Jaňourové, trpí úzkostmi a může být ozbrojená nožem.
Policie pátrá po Ludmile Jaňourové, trpí úzkostmi a může být ozbrojená nožem.
Policie pátrá po Ludmile Jaňourové, trpí úzkostmi a může být ozbrojená nožem.
Policie pátrá po Ludmile Jaňourové, trpí úzkostmi a může být ozbrojená nožem.

Témata:
pátránípoliciealkoholPraha
Kamil Morávek
Další články autora
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání

Články odjinud

Pohublý syn Žilkové Navrátil si balí kufry: ROZCHOD?
Pohublý syn Žilkové Navrátil si balí kufry: ROZCHOD?
Aha!
Podlehnete letní vášni? Odhalte nejtajnější sváděcí taktiky jednotlivých znamení zvěrokruhu!
Podlehnete letní vášni? Odhalte nejtajnější sváděcí taktiky jednotlivých znamení zvěrokruhu!
Dáma
Jak zabavit děti v autě cestou na dovolenou: 8 + 1 tip, které vám zachrání nervy
Jak zabavit děti v autě cestou na dovolenou: 8 + 1 tip, které vám zachrání nervy
Maminka
Pět maminek zažilo proměnu a den pro sebe, podívejte se na výsledek
Pět maminek zažilo proměnu a den pro sebe, podívejte se na výsledek
Ženy
Vysoký krevní tlak v dospělosti ohrožuje v Česku každou třetí ženu
Vysoký krevní tlak v dospělosti ohrožuje v Česku každou třetí ženu
Moje zdraví
Velká razie v Praze. Celníci zabavili přes 45 tisíc nelegálních léků, hlavně na potenci
Velká razie v Praze. Celníci zabavili přes 45 tisíc nelegálních léků, hlavně na potenci
e15
Co řekli v cizině o Češích na MS: archaický styl, z ostudy kabát, vytratili se beze stopy
Co řekli v cizině o Češích na MS: archaický styl, z ostudy kabát, vytratili se beze stopy
iSport
Mucha: Vary nemají být kolbištěm vyřizování účtů. Je to speciální svět, spojuje nás jedno téma - film
Mucha: Vary nemají být kolbištěm vyřizování účtů. Je to speciální svět, spojuje nás jedno téma - film
Reflex
Šebestián Bok: Stopem po Afghánistánu? Skončil jsem s pistolí u hlavy a bez pasu
Šebestián Bok: Stopem po Afghánistánu? Skončil jsem s pistolí u hlavy a bez pasu
Lidé a země