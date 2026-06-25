Policie pátrá po nebezpečné ženě z Boleslavi: Měla chuť někoho pobodat nožem!
Policie vyhlásila pátrání po Ludmile Jaňourové (35). Ta po hádce odešla z domu v Praze a od té doby ji nikdo neviděl. Žena trpí silnými úzkostmi. Podle policie by mohla být nebezpečná jak sobě, tak i svému okolí. Varují také, že by měla být ozbrojená nožem.
Ludmila podle policie nebere předepsané léky. Navíc je prý pravidelnou uživatelkou alkoholu a omamných psychotropních látek. Policie varuje, že by se jí lidé neměli sami pokoušet zadržet. „V minulosti vyhrožovala sebevraždou a fyzickým napadením, kdy měla mít chuť někoho pobodat nožem,“ uvedla na facebooku. Nůž má podle policie u sebe i nyní!
Žena by na sobě měla mít krátké legíny černé barvy a černé tričko s bílým nápisem. U sebe má černou sportovní tašku přes rameno. Měří mezi 170-175 centimetry. Je obézní postavy, má tmavě hnědé vlasy a modré oči. Pokud ji spatříte, bezodkladně volejte na linku 158.
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