Nebezpečnou ženu v Praze hledají ZNOVU: Vypila fridex a utekla! Předtím chtěla někoho pobodat

Policie pátrá po Ludmile Jaňourové, trpí úzkostmi a může být ozbrojená nožem
Policie pátrá po Ludmile Jaňourové, trpí úzkostmi a může být ozbrojená nožem
Policie pátrá po Ludmile Jaňourové, trpí úzkostmi a může být ozbrojená nožem
Policie pátrá po Ludmile Jaňourové, trpí úzkostmi a může být ozbrojená nožem
Policie pátrá po Ludmile Jaňourové, trpí úzkostmi a může být ozbrojená nožem
Aktualizováno -
26. června 2026
11:57
Autor: Kamil Morávek, ČTK, Dagmar Čechová - 
25. června 2026
17:03

Policie ve čtvrtek vyhlásila pátrání po Ludmile Jaňourové (35). Ta po hádce odešla z domu v Praze a existovala vážná obava o bezpečí její i jejího okolí. Žena trpí silnými úzkostmi. Policisté varovali také, že by měla být ozbrojená nožem. Večer pražský policejní mluvčí Jan Daněk oznámil médiím, že ženu policisté našli v Braníku a zdravotníci ji odvezli do nemocnice. Jenže už v pátek po ní začali pátrat znovu!

„Policisté ji včera večer vypátrali a předali zdravotníkům do jejich kompetence, proto bylo pátrání odvoláno. V nemocnici vyšetřením bylo zjištěno, že má v krvi etylenglykol a pravděpodobně tedy vypila fridex. Dle lékařů může být ohrožena na životě. Nicméně následně z nemocnice utekla a nyní ji tedy opětovně vyhlašujeme do pátrání,“ uvedl mluvčí.

Ludmila podle policie nebere předepsané léky. Navíc je prý pravidelnou uživatelkou alkoholu a omamných psychotropních látek. Policie varovala, že by se jí lidé neměli sami pokoušet zadržet. „V minulosti vyhrožovala sebevraždou a fyzickým napadením, kdy měla mít chuť někoho pobodat nožem,“ uvedla na facebooku. Nůž má podle policie u sebe i nyní!

 

Policie pátrá po Ludmile Jaňourové, trpí úzkostmi a může být ozbrojená nožem
Policie pátrá po Ludmile Jaňourové, trpí úzkostmi a může být ozbrojená nožem
Policie pátrá po Ludmile Jaňourové, trpí úzkostmi a může být ozbrojená nožem
Policie pátrá po Ludmile Jaňourové, trpí úzkostmi a může být ozbrojená nožem
Policie pátrá po Ludmile Jaňourové, trpí úzkostmi a může být ozbrojená nožem

Témata:
pátránípoliciealkoholPraha
Kamil Morávek
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Patri Malý ( 26. června 2026 12:32 )

"Předtím chtěla někoho bobodat" - to se zace pisálci z Plesku předvádí...

Anika ( 26. června 2026 08:45 )

Bojím se, že po zaléčení a propuštění se holka ještě předvede. 😕

Anika ( 26. června 2026 08:42 )

👍

Radek Lain ( 25. června 2026 21:44 )

Myslím, že s tou černou páskou přes xicht byla dobře rozpoznatelná na ulici!

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