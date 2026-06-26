Nebezpečnou ženu v Praze hledají ZNOVU: Vypila fridex a utekla! Předtím chtěla někoho pobodat
Policie ve čtvrtek vyhlásila pátrání po Ludmile Jaňourové (35). Ta po hádce odešla z domu v Praze a existovala vážná obava o bezpečí její i jejího okolí. Žena trpí silnými úzkostmi. Policisté varovali také, že by měla být ozbrojená nožem. Večer pražský policejní mluvčí Jan Daněk oznámil médiím, že ženu policisté našli v Braníku a zdravotníci ji odvezli do nemocnice. Jenže už v pátek po ní začali pátrat znovu!
„Policisté ji včera večer vypátrali a předali zdravotníkům do jejich kompetence, proto bylo pátrání odvoláno. V nemocnici vyšetřením bylo zjištěno, že má v krvi etylenglykol a pravděpodobně tedy vypila fridex. Dle lékařů může být ohrožena na životě. Nicméně následně z nemocnice utekla a nyní ji tedy opětovně vyhlašujeme do pátrání,“ uvedl mluvčí.
facebooku. Nůž má podle policie u sebe i nyní!
"Předtím chtěla někoho bobodat" - to se zace pisálci z Plesku předvádí...