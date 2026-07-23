Vědci popsali konec světa: Země může zkáze uniknout o vlásek
Vědci z univerzity v Lovani publikovali novou studii o možném průběhu konce světa. Podle odborníků by pomyslná poslední tečka lidstva nemusela nastat v podobě, ve které ji dosud všichni čekali.
Většina vědců si představovala podobný scénář o konci světa. Slunce se jednoho dne „nafoukne“ do obrovského červeného trpaslíka (tzv. red dwarf), v jehož důsledku pohltí i celou Zemi. Podle nejnovější studie by ale naše planeta mohla za přibližně pět miliard let zkáze uniknout. Studie byla publikovaná v odborném časopise Astronomy & Astrophysics. Podle autorů je ale celá věc mnohem složitější.
Vědci se domnívají, že Země by se v bezprostřední době apokalypsy mohla od hvězdy vzdálit. Důvodem je ztráta hmotnosti Slunce během jeho proměny v červeného trpaslíka. Silné sluneční větry by totiž mohly planetu postupně vytlačit na vzdálenější oběžnou dráhu. Vedoucí autor studie Mats Esseldeurs z univerzity v Leuvenu zdůraznil, že budoucnost Země závisí na dvou kritériích. „Pokud převládnou přílivové interakce, Země bude Sluncem pohlcena. Pokud převládne ztráta hmotnosti Slunce, Země se dostane na oběžnou dráhu větší, než je poloměr její hvězdy,“ uvedl.
Podle dosavadních výpočtů je téměř jisté, že Merkur a Venuše budou vlivem rozpínání Slunce pohlceny.
Víte, že...
Červený trpaslík je malá a relativně chladná hvězda, která patří mezi nejběžnější typy hvězd ve vesmíru. Má nižší hmotnost než Slunce, svítí mnohem slaběji a spotřebovává své palivo velmi pomalu. Díky tomu mohou červení trpaslíci existovat stovky miliard až biliony let, což je mnohem déle, než je současné stáří vesmíru.
CML zas kecá