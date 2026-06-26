Annu v dovolenkovém ráji zabila sklenička vína: Tahle chyba ji stála život

Anna na Bali zemřela po vypití vína. Obsahovalo metanol.
Anna na Bali zemřela po vypití vína. Obsahovalo metanol.
Anna na Bali zemřela po vypití vína. Obsahovalo metanol.
Anna na Bali zemřela po vypití vína. Obsahovalo metanol.
Anna na Bali zemřela po vypití vína. Obsahovalo metanol.
Autor: Martin Lisičan - 
26. června 2026
05:00

Romantická dovolená se během chvíle proměnila v noční můru. Ruská turistka Anna se na ostrově Bali otrávila metanolem obsaženým v jednom z místních vín. Turistku přepadlo zvracení a křeče. Následně upadla do kómatu. 

Anna Korosteleva byla na romantické dovolené s přítelem. Ten se podle dostupných informací vína s obsahem metanolu ani nedotkl. Ostrov Bali navštívili už na konci května. 

Víno s údajně značkovou etiketou si pár koupil u pochybného stánku u cesty. „V noci začala silně zvracet a ráno se to ještě zhoršilo. Silná nevolnost, zimnice, bolestivá reakce na světlo a potíže s dýcháním,“ citoval deník Daily Star jednoho z přátel páru. Turistka skončila v nemocnici. „Cestou už začala mít záchvaty a ztratila vědomí,“ dodal.

Lékaři Annu napojili na umělou plicní ventilaci, proběhla taky řada vyšetření. Bylo však už pozdě. Rusce začaly selhávat ledviny a výsledky EEG odhalily i ztrátu mozkové aktivity. Smrt přišla záhy. Zda bylo v souvislosti s úmrtím zahájeno vyšetřování, není dosud známo. 

Anna na Bali zemřela po vypití vína. Obsahovalo metanol.
Anna na Bali zemřela po vypití vína. Obsahovalo metanol.
Anna na Bali zemřela po vypití vína. Obsahovalo metanol.
Anna na Bali zemřela po vypití vína. Obsahovalo metanol.
Anna na Bali zemřela po vypití vína. Obsahovalo metanol.

Témata:
ruskabaliannametanolvínosmrt
Martin Lisičan
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