Annu v dovolenkovém ráji zabila sklenička vína: Tahle chyba ji stála život
Romantická dovolená se během chvíle proměnila v noční můru. Ruská turistka Anna se na ostrově Bali otrávila metanolem obsaženým v jednom z místních vín. Turistku přepadlo zvracení a křeče. Následně upadla do kómatu.
Anna Korosteleva byla na romantické dovolené s přítelem. Ten se podle dostupných informací vína s obsahem metanolu ani nedotkl. Ostrov Bali navštívili už na konci května.
Víno s údajně značkovou etiketou si pár koupil u pochybného stánku u cesty. „V noci začala silně zvracet a ráno se to ještě zhoršilo. Silná nevolnost, zimnice, bolestivá reakce na světlo a potíže s dýcháním,“ citoval deník Daily Star jednoho z přátel páru. Turistka skončila v nemocnici. „Cestou už začala mít záchvaty a ztratila vědomí,“ dodal.
Lékaři Annu napojili na umělou plicní ventilaci, proběhla taky řada vyšetření. Bylo však už pozdě. Rusce začaly selhávat ledviny a výsledky EEG odhalily i ztrátu mozkové aktivity. Smrt přišla záhy. Zda bylo v souvislosti s úmrtím zahájeno vyšetřování, není dosud známo.
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