Temné stopy – Orlík, 2. díl: Podnikatelé, cizinec i příbuzní. Kdo všechno přišel rukou gangsterů o život

Temné stopy: Orlické vraždy - 2. díl
Temné stopy: Orlické vraždy - 2. díl
Posilovna v Kunově sklepě, kde mrtvé takzvaně „sudovali“.
Silnice na okraji Prahy, kde došlo k vraždě Aleše Katovského.
Dům Vladimíra Kuny v Rudné, kde došlo k vraždě Leorenta Lipoveciho a pokusu o vraždu Jána Mata.
Autor: Můj Blesk - 
2. července 2026
05:00

V prvním díle jsme se vrátili k okamžiku, kdy báňští záchranáři vytáhli z Orlíku první sud. A teď se podíváme, kdo byl uvnitř – a nejen tohoto sudu. Na dně přehrady ležely celkem 2 sudy a jedno tělo zabalené jen v pletivu. Zabito bylo 5 lidí, zbylé dvě oběti však ve vodě neskončily – jedna zemřela v nemocnici a poslední zůstala z neznámého důvodu po vraždě na místě činu. Motivem všech vražd, slovy vůdce gangu Karla Kopáče „kšeftů“, byl majetkový prospěch, ve snaze ho získat se pachatelé neštítili ničeho a naopak stále přitvrzovali.

Pokud jste nestihli předchozí díl, najdete ho zde.

KLÍČOVÉ MOMENTY

  • 5. dubna 1991  První oběť – podnikatel Aleš Katovský. Ludvík Černý ho zastřelí v autě během jízdy z Rudné do Prahy. Tělo zabalené v pletivu skončí v Orlíku. Zisk: 800 000 korun.
  • 9. ledna 1992  Druhá oběť – kosovský přistěhovalec Leorent Lipoveci. Vlákán do sklepa Vladimíra Kuny pod záminkou koupě zbraně. Poprvé použit sud s louhem.
  • 7.–12. února 1992  Třetí oběť – Kunova matka Anna Medková. Provozovala sado-maso salon, syn chtěl dědit. Pošta jí doručila balík s výbušninou. Po pěti dnech umírá.
  • Jaro 1992  Čtvrtá oběť – starožitník Vlastimil Hodr. Zastřelil ho Černý sám kvůli zlatým pečetím, Karel Kopáč s Vladimírem Kunou pak pomáhali s likvidací těla.
  • 6. července 1993  Pátá oběť – Kopáčův švagr Jaroslav Meier. Na vraždě se domluvili i s Kopáčovou sestrou Irenou a jejím milencem, získali rodinný dům oběti.

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Témata:
orlické vraždyorličtí vraziorlický gangTemné stopyTemné stopy - Orlík

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