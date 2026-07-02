Temné stopy – Orlík, 2. díl: Podnikatelé, cizinec i příbuzní. Kdo všechno přišel rukou gangsterů o život
V prvním díle jsme se vrátili k okamžiku, kdy báňští záchranáři vytáhli z Orlíku první sud. A teď se podíváme, kdo byl uvnitř – a nejen tohoto sudu. Na dně přehrady ležely celkem 2 sudy a jedno tělo zabalené jen v pletivu. Zabito bylo 5 lidí, zbylé dvě oběti však ve vodě neskončily – jedna zemřela v nemocnici a poslední zůstala z neznámého důvodu po vraždě na místě činu. Motivem všech vražd, slovy vůdce gangu Karla Kopáče „kšeftů“, byl majetkový prospěch, ve snaze ho získat se pachatelé neštítili ničeho a naopak stále přitvrzovali.
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KLÍČOVÉ MOMENTY
- 5. dubna 1991 První oběť – podnikatel Aleš Katovský. Ludvík Černý ho zastřelí v autě během jízdy z Rudné do Prahy. Tělo zabalené v pletivu skončí v Orlíku. Zisk: 800 000 korun.
- 9. ledna 1992 Druhá oběť – kosovský přistěhovalec Leorent Lipoveci. Vlákán do sklepa Vladimíra Kuny pod záminkou koupě zbraně. Poprvé použit sud s louhem.
- 7.–12. února 1992 Třetí oběť – Kunova matka Anna Medková. Provozovala sado-maso salon, syn chtěl dědit. Pošta jí doručila balík s výbušninou. Po pěti dnech umírá.
- Jaro 1992 Čtvrtá oběť – starožitník Vlastimil Hodr. Zastřelil ho Černý sám kvůli zlatým pečetím, Karel Kopáč s Vladimírem Kunou pak pomáhali s likvidací těla.
- 6. července 1993 Pátá oběť – Kopáčův švagr Jaroslav Meier. Na vraždě se domluvili i s Kopáčovou sestrou Irenou a jejím milencem, získali rodinný dům oběti.
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