Cestující nad Bratislavou zažili krušné chvíle: Letadlo se po vzletu náhle otočilo!

Letadlo společnosti Wizz Air
Letadlo společnosti Wizz Air  (Autor: Reuters)
Autor: Štepánka Grofová - 
22. června 2026
15:58

Cestující letu Wizz Air z Bratislavy do Košic zažili nepříjemné chvíle. Airbus se krátce po vzletu otočil zpět na Letiště M. R. Štefánika, několik minut kroužil nad okolím Šale a teprve po technické kontrole znovu odstartoval. Důvod mimořádného návratu zatím není znám.

Airbus odstartoval z Letiště M. R. Štefánika krátce po čtrvté, po několika minutách letu se ale nečekaně otočil a zamířil zpět do Bratislavy. Podle dat serverů sledujících letecký provoz letoun několik minut kroužil nad oblastí Šale, než se vrátil zpět na letiště.

Neobvyklý manévr si všimli také lidé na zemi. Jeden ze svědků popsal slovenskému portálu Topky.sk, že letadlo letělo nezvykle nízko, zpomalovalo a prudce změnilo směr zpět na Bratislavu. Po bezpečném přistání následovala technická kontrola stroje.

Do Košic dorazili s velkým zpožděním

Po prověření technického stavu letoun znovu odstartoval a cestující nakonec do Košic dorazili s několika hodinami zpoždění. Bratislavské letiště ani společnost Wizz Air zatím nezveřejnily příčinu návratu. Slovenská média požádala o vyjádření, ale odpověď zatím nedostala.

Už čtvrtý podobný případ za několik týdnů

Nejde přitom o ojedinělou událost. Jen tři dny předtím se musel do Bratislavy vrátit let Wizz Air směřující do Barcelony poté, co se letadlo při vzletu střetlo s ptákem. Aerolinka tehdy uvedla, že piloti postupovali přesně podle bezpečnostních předpisů a rozhodli se vrátit kvůli povinné technické prohlídce.

Podobná situace nastala také 31. května na stejné trase. Letadlo po dvou okruzích nad okolím Šale přistálo zpět na letišti. I tehdy byla podle společnosti příčinou srážka s ptákem. V polovině května se navíc na stejné lince vracel jiný let po zásahu bleskem.

Video  Letadlo na frankfurtském letišti šlo přídí k zemi po rozbití podvozku  - X.com
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Témata:
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Štepánka Grofová
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