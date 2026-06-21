Hasič Jan (†42) zemřel při výcviku v Budějicích: Kolegové vzpomínají na jeho odvahu

Jihočeští hasiči vzpomínají na kolegu Jana S. (†42).
Jihočeští hasiči vzpomínají na kolegu Jana S. (†42).  (Autor: Archiv Blesku)
Autor: Štepánka Grofová - 
21. června 2026
11:40

Ve věku 42 let zemřel Jan S., hasič z Jihočeského kraje. Tragédie se odehrála během výcviku na vodním kanálu v Českém Vrbném. Kolegové i veřejnost na sociálních sítích sdílejí silné vzkazy a připomínají jeho celoživotní nasazení pro záchranu druhých.

Jihočeští hasiči oznámili úmrtí kolegy s tím, že odešel zkušený a spolehlivý profesionál, na kterého se mohli vždy spolehnout. V příspěvku zdůraznili jeho odvahu, oddanost službě i lidský přístup. „Byl zosobněním odvahy, profesionality a spolehlivosti,“ uvedl sbor. Poslední rozloučení s Janem S. proběhne ve čtvrtek 25. června v obřadní síni táborského krematoria.

Na sociálních sítích se okamžitě objevily silné reakce. Lidé popisují hluboký smutek a nepochopení nad tím, že zemřel člověk ve službě, jež má pomáhat ostatním. „Upřímnou soustrast rodině, kolegům hasičům, přátelům. Trhá to srdce,“ napsala jedna z komentujících.

Objevují se i velmi osobní vzkazy od jeho známých. „Honza byl skvělý kluk, neskutečný srdcař… když jsme se naposledy loučili 29.5. na místě nehody podáním ruky a přáli si do dalších dní jen to dobré, tak by mě ani náhodou nenapadlo, že budu muset přijmout tu zdrcující zprávu,“ vzpomíná jeden z kolegů.

Jiný komentář připomíná i strach a každodenní realitu záchranářů: „Vždycky, když slyším sirénu, ať už hasiči, sanitka nebo policie, si říkám, ať se všichni v pořádku vrátí domů. Někdy, bohužel, život není fér,“ zaznělo ve vzkazu.

Další lidé zdůrazňují, že hasiče vnímají jako hrdiny každodenního života. V komentářích se opakuje také poděkování za jeho službu a přání síly rodině i kolegům.

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Štepánka Grofová
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