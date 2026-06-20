Stromy spadly na stany v kempu Svatá Kateřina: Dva zranění v péči záchranářů
Na drum&bassovém festivalu na Trutnovsku spadlo v sobotu odpoledne několik stromů přímo do stanového areálu. Dva lidé utrpěli zranění a na místě zasahovaly složky integrovaného záchranného systému včetně vrtulníku. Příčina události zatím není známá a zůstává v šetření.
„Na místo vyjely dvě posádky záchranářů a jedna lékařská posádka, přiletěl také vrtulník letecké záchranné služby. Oba zranění byli po ošetření na místě transportováni pozemní cestou do nemocnice,“ potvrdila Blesku mluvčí záchranné služby Královéhradeckého kraje Lucie Hanušová. Zraněni byli muž (21) a žena (21). Utrpěli poranění hlavy a zad.
Příčina pádu stromů zatím není jasná a je předmětem vyšetřování. Festival Darkshire se koná v areálu Svatá Kateřina u Chotěvic a patří mezi známé multižánrové akce zaměřené na elektronickou hudbu.
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