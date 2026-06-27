Zvrhlé hry na dětských táborech: Kriminolog upozornil na sexuální obtěžování od vedoucích

Pavel Houdek upozornil na nebezpečí na táborech.
Pavel Houdek upozornil na nebezpečí na táborech.  (Autor: Blesk Archiv)
Autor: Nicole Kučerová - 
27. června 2026
19:08

S příchodem letních prázdnin děti často vycestují na tábory. Kromě zábavy tam na ně čeká ale i mnoho nástrah včetně nepřijatelného chování od vedoucích. Český kriminolog Pavel Houdek na sociálních sítích upozornil na konkrétní zvrácené případy a popsal, jak obtěžování ze stran vedoucích předcházet.

Už 26. června dětem začínají letní prázdniny. Pro mnohé se jedná o nejlepší část roku. Děti různého věku jezdí na tábory, kde zažívají nespočet dobrodružství a času stráveného s kamarády. Kromě pohody a chvilek v přírodě na ně ale mohou čekat i nástrahy v podobě sexuálního obtěžování ze strany vedoucích.

Mezi běžnými vedoucími se mohou vyskytovat devianti, kteří prostředí plné dětí vyhledávají. Kriminolog Pavel Houdek popsal na sociálních sítích hned několik zvrhlých případů a jak předcházet nepříjemnému chování vůči dětem.

Houdek popsal situaci, ve které si vedoucí předávali ústy hrací kartu s výrazně mladšími dívkami. Karta jim neustále „omylem“ padala a jako penalizaci se s danou dívkou vždy museli políbit. Jindy vedoucí zorganizovali hru „had z oblečení“. Aktivita spočívala ve svlékání co největšího množství oblečení s cílem dosáhnout co nejdelšího hada. „My si můžeme jenom domýšlet, kdo tu hru vymyslel a proč,“ řekl kriminolog ve videu na profilu Moderní sebeobrana.

Dále popsal noční návštěvy v chatkách a obtěžování skrze mobilní zprávy. Upozornil, že do žádného z aktérů by to člověk na první pohled neřekl. Devianti často vypadají jako slušní lidé a mohou mít i vlastní rodiny. Houdek objevil šablonu v jejich postupech a doporučil děti se vzorcem chování seznámit. Jakmile ho odhalí, deviant ztratí svou moc.

Příspěvek kriminologa se stal virálním. Sklidil několik sdílení a mnoho reakcí. „Já byla jako malé dítě na táboře, kde ke konci bylo vystoupení před všemi, na které jsme se měli převléct do toho, co najdeme v lese. Takže sukně z kapradí atd., ale podmínka byla, že pod tím nesmělo být spodní prádlo ani plavky, nic. Tenkrát mi to tak divné nepřišlo, teď zpětně to vidím úplně jinak...“ sdílela uživatelka hrůznou zkušenost pod příspěvkem.

„Kdysi jsem jezdívala s kamarádkou na jeden tábor, kde jsme přesně tyto hry hráli jenom ne s kartami, ale s pokličkou,“ popsala vzpomínku další uživatelka pod přesdíleným příspěvkem.

Je to jen pár měsíců od kauzy tábora agentury H+H, ve které padlo hned několik obvinění ze sexuálního zneužívání. Společnost po skandálu pozastavila činnost s oznámením, že tábor už neotevře. V případu se objevily desítky obětí a přiznání. Případem se zabývá policie.  

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Zakladatel Moderní sebeobrany Pavel Houdek
Zdroj: Blesk/Jan Jedlička

Témata:
létohratáborprázdninyvedoucíkriminologiepetr houdekSexuální obtěžovánídětský táborletní prázdniny
Nicole Kučerová
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