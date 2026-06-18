Střelba na Berounsku: Muž pálil na policisty, zásah skončil jeho smrtí

Muž se zabarikádoval v domě, podle svědků padly výstřely.
Muž se zabarikádoval v domě, podle svědků padly výstřely.
Muž se zabarikádoval v domě, podle svědků padly výstřely.
Muž se zabarikádoval v domě, podle svědků padly výstřely.
Muž se zabarikádoval v domě, podle svědků padly výstřely.
Aktualizováno -
18. června 2026
20:52
Autor: Štepánka Grofová - 
18. června 2026
19:46

V Králově Dvoře na Berounsku zasahovala ve čtvrtek večer zásahová jednotka u ozbrojeného muže, který podle policie vyhrožoval střelnou zbraní. Když na místo dorazily první hlídky, několikrát po policistech vystřelil a poté se ukryl v rodinném domě. Uvnitř se nacházely také děti, které se policistům podařilo dostat do bezpečí.

Server Aktu.cz informoval, že muž před zabarikádováním několikrát vystřelil také po sousedech. Při střelbě podle dostupných informací nikdo neutrpěl zranění.

Video  Muž se zabarikádoval v domě, podle svědků padly výstřely.  - Aktu.cz
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Policisté místo uzavřeli a po několika hodinách vyjednávání zasáhla zásahová jednotka.

„Před pár minutami došlo k zákroku zásahové jednotky, která muže uvnitř nalezla bez známek života. Policisté měli celou dobu situaci pod kontrolou a místo uzavřeli, aby zajistili bezpečí pro obyvatele. Nikdo další zraněn nebyl, veškeré okolnosti budeme prověřovat,“ uvedla Policie ČR na síti X.

Muž se zabarikádoval v domě, podle svědků padly výstřely.
Muž se zabarikádoval v domě, podle svědků padly výstřely.
Muž se zabarikádoval v domě, podle svědků padly výstřely.
Muž se zabarikádoval v domě, podle svědků padly výstřely.
Muž se zabarikádoval v domě, podle svědků padly výstřely.

Témata:
zásahová jednotkazásahovkapolicejní zásahzabarikádovaný mužpolicieBerounLevínKrálův Dvůr
Štepánka Grofová
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