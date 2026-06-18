Mladík terorizoval a okrádal vlastní babičku: Vyrazil jí zub a zlomil ruku

Ilustrační foto.
Ilustrační foto.  (Autor: profimedia.cz)
Autor: Andrea Vídeňská - 
18. června 2026
12:29

Kriminalisté z Trutnovska řeší případ toho nejhoršího kalibru. Mladík (19) je obviněn ze zvlášť závažného zločinu loupeže. Podle policie agresor dlouhodobě a opakovaně napadal vlastní babičku, která mu navíc poskytla přechodné bydlení. Místo vděku se k ní zachoval jako hyena bez jakékoliv úcty.

K prvnímu oznámení došlo 6. června, kdy na tísňovou linku zavolala svědkyně s tím, že mladík nebohou ženu (72) opakovaně fyzicky napadá. Na místo okamžitě vyrazila policejní hlídka a začala situaci prověřovat. To, co následně vyšlo najevo, šokovalo i otrlé kriminalisty.

Zákaz přiblížení nepomohl

Podle zjištění policie měl obviněný v období od 1. do 6. června v bytě na Trutnovsku brutálně a opakovaně útočit na svou babičku. A to i přesto, že měl soudem uložený zákaz kontaktu. Vyprošoval si od ní peníze, a když mu je odmítla dát, uchýlil se k psychickému a fyzickému teroru.

Babičku měl opakovaně zastrašovat, vyhrožovat jí a útočit na ni i ve chvílích, kdy odpočívala. Útoky se měly stupňovat a vyústily až ve zranění, která si vyžádala lékařské ošetření. Žena při jednom z napadení přišla o zub a utrpěla také zlomeninu ruky. 

„Po každém útoku mu žena ze strachu o svůj život a zdraví vydala finanční hotovost, celkem nejméně několik tisíc korun. Dále kriminalisté prověřují skutečnosti, že další peníze si měl obviněný opatřit tím, že bez vědomí své babičky měl použít její platební kartu, ze které vybíral finanční prostředky. Celková škoda tak dosahuje minimálně 20 tisíc korun,“ popisuje mluvčí policie Jandová způsob, jak si mladík obstarával peníze. Nepovedený vnuk je nyní stíhán vazebně. V případě prokázání viny mu hrozí trest odnětí svobody až na deset let.

Domácí násilí na seniorech je problém Domácí násilí na seniorech je problém | www.bezpeciproseniory.cz

Témata:
útokkrádežvyhrožovánívnukzlomená rukazastrašovánínásilí na seniorechfyzické napadeníbabička a vnukokres Trutnovpeníze
Andrea Vídeňská
Další články autora
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání

Články odjinud

Babčáková přežívá v maringotce: Přátelé, končím
Babčáková přežívá v maringotce: Přátelé, končím
Aha!
Fascinující podívaná na dostizích v Ascotu. Podívejte se na nejšílenější a nejkrásnější klobouky návštěvnic
Fascinující podívaná na dostizích v Ascotu. Podívejte se na nejšílenější a nejkrásnější klobouky návštěvnic
Dáma
KVÍZ: Milujete filmové Postřižiny? Otestujte se, zda si pamatujete detaily o Maryšce, Pepinovi a pivovaru
KVÍZ: Milujete filmové Postřižiny? Otestujte se, zda si pamatujete detaily o Maryšce, Pepinovi a pivovaru
Maminka
Situationship – proč se držíte vztahu bez budoucnosti?
Situationship – proč se držíte vztahu bez budoucnosti?
Ženy
Vysoký krevní tlak v dospělosti ohrožuje v Česku každou třetí ženu
Vysoký krevní tlak v dospělosti ohrožuje v Česku každou třetí ženu
Moje zdraví
Startuje další Daňové echo. Zaměří se na chyby v DPH
Startuje další Daňové echo. Zaměří se na chyby v DPH
e15
Hradec řeší náhradu za Suchomela. Měl si vybrat bývalého hráče Sparty, dohoda je blízko
Hradec řeší náhradu za Suchomela. Měl si vybrat bývalého hráče Sparty, dohoda je blízko
iSport
Pavel Bém: Tünde Bartha si zvolila cestu do pekla. Přichází čas normalizace protidrogové strategie
Pavel Bém: Tünde Bartha si zvolila cestu do pekla. Přichází čas normalizace protidrogové strategie
Reflex
Vyrazte do Alp s kočárkem: Tipy na výlety s dětmi po Val di Fassa
Vyrazte do Alp s kočárkem: Tipy na výlety s dětmi po Val di Fassa
Lidé a země