Mladík terorizoval a okrádal vlastní babičku: Vyrazil jí zub a zlomil ruku
Kriminalisté z Trutnovska řeší případ toho nejhoršího kalibru. Mladík (19) je obviněn ze zvlášť závažného zločinu loupeže. Podle policie agresor dlouhodobě a opakovaně napadal vlastní babičku, která mu navíc poskytla přechodné bydlení. Místo vděku se k ní zachoval jako hyena bez jakékoliv úcty.
K prvnímu oznámení došlo 6. června, kdy na tísňovou linku zavolala svědkyně s tím, že mladík nebohou ženu (72) opakovaně fyzicky napadá. Na místo okamžitě vyrazila policejní hlídka a začala situaci prověřovat. To, co následně vyšlo najevo, šokovalo i otrlé kriminalisty.
Zákaz přiblížení nepomohl
Podle zjištění policie měl obviněný v období od 1. do 6. června v bytě na Trutnovsku brutálně a opakovaně útočit na svou babičku. A to i přesto, že měl soudem uložený zákaz kontaktu. Vyprošoval si od ní peníze, a když mu je odmítla dát, uchýlil se k psychickému a fyzickému teroru.
Babičku měl opakovaně zastrašovat, vyhrožovat jí a útočit na ni i ve chvílích, kdy odpočívala. Útoky se měly stupňovat a vyústily až ve zranění, která si vyžádala lékařské ošetření. Žena při jednom z napadení přišla o zub a utrpěla také zlomeninu ruky.
„Po každém útoku mu žena ze strachu o svůj život a zdraví vydala finanční hotovost, celkem nejméně několik tisíc korun. Dále kriminalisté prověřují skutečnosti, že další peníze si měl obviněný opatřit tím, že bez vědomí své babičky měl použít její platební kartu, ze které vybíral finanční prostředky. Celková škoda tak dosahuje minimálně 20 tisíc korun,“ popisuje mluvčí policie Jandová způsob, jak si mladík obstarával peníze. Nepovedený vnuk je nyní stíhán vazebně. V případě prokázání viny mu hrozí trest odnětí svobody až na deset let.
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