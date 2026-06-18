Nehoda tří kamionů uzavřela dálnici D11: Náklaďák s pískem se převrhnul na bok
Dálnice D11 je v obou směrech uzavřena na 70,5. kilometru u Nového Města na Hradecku kvůli nehodě tří nákladních vozidel. Událost se podle záchranářů obešla bez zranění. Na místě zasahují hasiči, policie i záchranné složky, které odklánějí dopravu a řeší únik provozních kapalin. Uzavírka potrvá po dobu zásahu a vyšetřování nehody.
Dálnici D11 uzavřela v obou směrech nehoda tří nákladních automobilů na 70,5. kilometru u Nového Města na Hradecku. Jeden z vozů, který převážel písek, skončil na boku. Policie a hasiči o tom informovali na síti X. Nehoda je bez zranění, řekla ČTK mluvčí krajské záchranné služby Lucie Hanušová. Policie odklání dopravu na objízdné trasy.
Nehoda se stala kolem 08:45. „Naše jednotky vyjíždí k ohlášené dopravní nehodě tří nákladních automobilů. Doprava bude v místě události s velkou pravděpodobností omezena/zastavena v obou směrech,“ uvedli královéhradečtí hasiči.
U nehody zasahují i jejich kolegové z Pardubického kraje, kteří informovali, že předpokládaná doba omezení je zhruba na dvě hodiny. „Jeden z nákladních vozů převážejících písek skončil po dopravní nehodě na boku. V tuto chvíli na místě řešíme únik provozních kapalin na komunikaci a provádíme opatření, aby se zabránilo jejich dalšímu šíření,“ sdělili.
Policie doplnila, že provoz je v obou směrech uzavřen na 70,5. kilometru, a to po nezbytně dlouhou dobu kvůli zásahu složek integrovaného záchranného a vyšetřování dopravní nehody. „Využijte objízdných tras. Děkujeme za trpělivost,“ napsali policisté.
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