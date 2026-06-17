Nelegální „salaš“ s příchutí salmonely: V Liptovském Mikuláši se lidé přiotrávili sýry!

Nelegální salaš na severu Slovenska
Nelegální salaš na severu Slovenska
Nelegální salaš na severu Slovenska
Nelegální salaš na severu Slovenska
Nelegální salaš na severu Slovenska
Autor: Nicole Kučerová, ČTK - 
17. června 2026
15:35

Kontrola odhalila nepřípustné podmínky slovenské salaše schované v lese. Majitel vyráběl sýry v nehygienických podmínkách a nelegální výrobky následně prodával. Mnoho zákazníků mělo po konzumaci zažívací potíže a salmonelu.

Slovenská Regionální veterinární a potravinová (RVPS) správa při běžné kontrole v okresním městě Liptovský Mikuláš objevila nelegální výrobnu sýrů. „Salaš“ nedodržovala základní hygienické postupy a potraviny vyráběla v otřesných podmínkách. Nelegálně tvořený sýr následně prodávala. Majitel na místě choval neregistrované ovce na černo.

„Inspektoři RVPS lokalitu vypátrali v těžko přístupných lesních podmínkách. Kontrola se uskutečnila v neděli popoledni,“ uvedla Státní veterinární a potravinová správa SR (SVPS). Sýr byl skladovaný ve staré dřevěné skříni určené na oblečení a naházený v igelitových pytlích. Brynzu uchovávali v plastových krabičkách bez jakéhokoliv chlazení.

Na místě se vyskytovalo mnoho škůdců a hmyzu, proti kterým nebylo zavedené žádné opatření. „Jako zdroj vody sloužil blízký potok a sociálním zařízením byla dřevěná latrína bez dveří. Inspektoři odebrali vzorky ze všech výrobků a bezodkladně je odeslali na mikrobiologické vyšetření,“ informovalo SVPS.

Hrozivé výsledky potvrdily obavy inspektorů. V potravinách se vyskytovala bakterie rodu Salmonella a stafylokoků. Už v minulosti po konzumaci sýrů z dané salaše skončilo sedm osob v rukou lékařů. Kromě nehlídaných ovcí se kolem „salaše“ pohybovalo i několik psů v zanedbaném stavu.

Hygienické nedostatky označila veterinární správa za závažné. Inspektoři zakázali další výrobu a prodej zboží ze salaše, provozovateli hrozí vysoká pokuta. Podle SVPS případ potvrzuje, že nákup potravin z nelegálních provozů představuje vysoké riziko vážného poškození zdraví lidí.

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Nelegální salaš na severu Slovenska
Nelegální salaš na severu Slovenska
Nelegální salaš na severu Slovenska
Nelegální salaš na severu Slovenska
Nelegální salaš na severu Slovenska

Témata:
hygienapotravinymlékonemocSALMONELAinspekcebrynzastátní veterinární správaSlovenskosalašLiptovský MikulášsýrOvcejídlo
Nicole Kučerová
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