Nelegální „salaš“ s příchutí salmonely: V Liptovském Mikuláši se lidé přiotrávili sýry!
Kontrola odhalila nepřípustné podmínky slovenské salaše schované v lese. Majitel vyráběl sýry v nehygienických podmínkách a nelegální výrobky následně prodával. Mnoho zákazníků mělo po konzumaci zažívací potíže a salmonelu.
Slovenská Regionální veterinární a potravinová (RVPS) správa při běžné kontrole v okresním městě Liptovský Mikuláš objevila nelegální výrobnu sýrů. „Salaš“ nedodržovala základní hygienické postupy a potraviny vyráběla v otřesných podmínkách. Nelegálně tvořený sýr následně prodávala. Majitel na místě choval neregistrované ovce na černo.
„Inspektoři RVPS lokalitu vypátrali v těžko přístupných lesních podmínkách. Kontrola se uskutečnila v neděli popoledni,“ uvedla Státní veterinární a potravinová správa SR (SVPS). Sýr byl skladovaný ve staré dřevěné skříni určené na oblečení a naházený v igelitových pytlích. Brynzu uchovávali v plastových krabičkách bez jakéhokoliv chlazení.
Na místě se vyskytovalo mnoho škůdců a hmyzu, proti kterým nebylo zavedené žádné opatření. „Jako zdroj vody sloužil blízký potok a sociálním zařízením byla dřevěná latrína bez dveří. Inspektoři odebrali vzorky ze všech výrobků a bezodkladně je odeslali na mikrobiologické vyšetření,“ informovalo SVPS.
Hrozivé výsledky potvrdily obavy inspektorů. V potravinách se vyskytovala bakterie rodu Salmonella a stafylokoků. Už v minulosti po konzumaci sýrů z dané salaše skončilo sedm osob v rukou lékařů. Kromě nehlídaných ovcí se kolem „salaše“ pohybovalo i několik psů v zanedbaném stavu.
Hygienické nedostatky označila veterinární správa za závažné. Inspektoři zakázali další výrobu a prodej zboží ze salaše, provozovateli hrozí vysoká pokuta. Podle SVPS případ potvrzuje, že nákup potravin z nelegálních provozů představuje vysoké riziko vážného poškození zdraví lidí.
Déžo , Jožo , Fero , Laco a možná i Sandokan