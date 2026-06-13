Za hranicemi našli ostatky nenarozených dětí: Patoložka je pálila na zahradě?

Policie zajišťuje důkazy.
Policie zajišťuje důkazy.
Policie zajišťuje důkazy.
Policie zajišťuje důkazy.
Policie zajišťuje důkazy.
Autor: Andrea Vídeňská - 
13. června 2026
12:58

V polské vesnici Lutoryż policie vyšetřuje závažný případ. Na jednom z pozemků byly nalezeny lidské ostatky včetně nenarozených dětí. Kriminalisté místo důkladně prohledávají a zajišťují důkazy. Bývalá majitelka domu byla zadržena a čelí podezření z nedovoleného nakládání s lidskými ostatky a nebezpečným zdravotnickým odpadem.

Poklidná vesnička Lutoryż v Polsku se stala dějištěm nepředstavitelné hrůzy. Na pozemku bývalé soudní lékařky a patoložky totiž dělníci při zemních pracích objevili ostatky téměř třiceti nenarozených dětí.

Zajišťování důkazů

Na místo okamžitě dorazily desítky policistů a kriminalistů. Ti nyní doslova centimetr po centimetru prokopávají celou zahradu, prosévají zeminu a každý nalezený fragment pečlivě fotografují a zajišťují jako důkazy. Vyšetřovatelé si dokonce posvítili i na kanalizaci, informuje deník Fakt. 

Dům patřil patoložce Magdaleně H.(57), která ho koupila před dvěma lety. Před půl rokem ho ale prodala novým majitelům. Sousedé na ni vzpomínají jen matně. Prý měla zrzavé vlasy a působila podivínsky. Nikoho by však ani v nejhorším snu nenapadlo, jaké hrůzy se skrývají na jejím pozemku.

Prokuratura uvedla, že kromě nenarozených plodů byly nalezeny také parafínové bloky a mikroskopická sklíčka používaná při patologických vyšetřeních.

Až 12 let vězení

Policie lékařku zadržela v pátek ráno ve městě Zamość. Vyšetřovatelé ji podezírají ze zneuctění lidských ostatků a z nelegálního ukládání nebezpečného zdravotnického odpadu. Hrozí jí až 12 let vězení.

Podle jedné z vyšetřovacích verzí mohla patoložka místo odborné likvidace zdravotnického materiálu a ostatků vše pálit a zakopávat na vlastní zahradě. Vyšetřování má pokračovat i v dalších dnech.

Policie zajišťuje důkazy.
Policie zajišťuje důkazy.
Policie zajišťuje důkazy.
Policie zajišťuje důkazy.
Policie zajišťuje důkazy.

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Témata:
LÉKAŘKAplodlidské ostatkypatoložkaPolskopozemekzahradaZamość
Andrea Vídeňská
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