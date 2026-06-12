AI porno s tvářemi dětských pacientek: Odsouzený zubař z Ústecka promluvil
Zubař z Ústecka, který dostal podmínku za vytváření pornografických snímků s využitím umělé inteligence a fotografií nezletilých pacientek, zveřejnil obsáhlé vyjádření. Odmítá, že by byl pedofil nebo distributor dětské pornografie, a tvrdí, že soud posuzoval jeho jednání přísněji právě kvůli profesi lékaře pracujícího s dětmi. Zároveň se za své chování omluvil.
Zubař Petr Vinš, jenž letos stanul před soudem kvůli vytváření pornografických snímků s využitím umělé inteligence, se poprvé veřejně vyjádřil ke kauze, která vyvolala vlnu reakcí. Na webu své ordinace zveřejnil prohlášení, v němž odmítá obvinění, jež se podle něj objevují v internetových diskusích.
Případ se dostal do médií poté, co vyšlo najevo, že muž podle rozsudku využíval fotografie nezletilých pacientek pořízené v ordinaci a jejich obličeje pomocí AI dosazoval do pornografických snímků. Více než tři desítky dívek přitom nebyly starší 15 let.
Tvrdí, že nic nešířil
Policie se začala o jeho osobu zajímat poté, co navštívil darknet a otevřel server se zakázaným obsahem. Následně mu byla zabavena a podrobně analyzována elektronika z domova i ordinace.
Potvrdil, že na nosičích byly nalezeny závadné fotografie dívek mladších 18 let. Podle jeho slov však vyšetřování ukázalo, že šlo o snímky vytvořené pomocí volně dostupné aplikace pro generování falešné nahoty prostřednictvím umělé inteligence. „Bylo zjištěno, že závadné fotografie nebyly sdíleny, prodávány, ani jiným způsobem s nimi nebylo nakládáno,“ uvedl ve svém prohlášení.
Dodal také, že podle zjištění šlo o fiktivní fotografie vytvořené pomocí AI a že nikdy nesdílel ani neprodával materiály související s dětskou pornografií.
Lékař zároveň upozorňuje na uložený trest. Soud mu vyměřil osm měsíců vězení s podmíněným odkladem na dva a půl roku, peněžitý trest 100 tisíc korun a propadnutí výpočetní techniky.
Právě na rozsudek se odvolává ve snaze vyvrátit některá tvrzení, jež se podle něj šíří na sociálních sítích. „Nejsem pedofil, parafilik, ani distributor pornografického materiálu,“ napsal. Pokud by platilo vše, z čeho ho někteří lidé veřejně obviňují, dostal by podle něj nepodmíněný trest a soud by mu okamžitě zakázal výkon povolání.
Omluva na závěr
Zároveň připouští vlastní odpovědnost za vzniklou situaci. Uvedl, že veškeré fotografie v ordinaci pořizoval výhradně jako lékařskou dokumentaci a že svého jednání lituje. „Závěrem se velice omlouvám za své nezodpovědné chování. Byla to chyba, které hluboce lituji,“ prohlásil.
A cítí se býti poškozen, zřejmě se tedy jedná o běžné chování a zábavu lékařů, co si fotí v ordinaci pacienty.