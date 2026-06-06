Policie hledá 12letého Romana z Ledče nad Sázavou: Nevrátil se ze školy

Policie pátrá po 12letém Romanovi z Ledče nad Sázavou
Policie pátrá po 12letém Romanovi z Ledče nad Sázavou  (Autor: Policie ČR)
Autor: ČTK - 
6. června 2026
07:43

Policie pátrá po dvanáctiletém Romanu Rusenkovi z Ledče nad Sázavou na Havlíčkobrodsku. V pátek se nevrátil ze školy do svého bydliště v ulici M. Majerové. Nedal o sobě vědět, telefon u sebe nemá. Naposled měl být viděn se svým kamarádem ve večerních hodinách poblíž školy, uvedla policejní mluvčí Jana Kroutilová. Informace o něm mohou lidé volat na tísňovou linku 158.

Chlapec má ukrajinskou státní příslušnost. Na sobě má zřejmě tepláky a šedou mikinu, vysoký je 150 až 160 centimetrů. Podle zjištění policie šel pravděpodobně kolem 22:00 po Heroldově nábřeží.

Oznámení o pohřešování chlapce přijala policie dnes, vyhlásila po něm celostátní pátrání. Policisté prověřili místa, kde by se mohl pohybovat a na které má nějakou vazbu.

Video  Policisté a hasiči vypátrali ženu (83), která se ztratila při houbaření u Radějova na Hodonínsku. (září 2025)  - Policie ČR
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Témata:
Roman Rusenkopolicieokres Havlíčkův BrodLedeč nad Sázavou
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Ford Raptor ( 6. června 2026 08:11 )

najde... 😨

Ford Raptor ( 6. června 2026 08:10 )

Hledané děti a pohřešované ukážete a GDPR jde naprosto stranou a Vrahy a Vražedkyně Ne ? Zrůdnost médií ! 👎

Doufám, že se chlapec nejde a ve zdraví.

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