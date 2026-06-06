Policie hledá 12letého Romana z Ledče nad Sázavou: Nevrátil se ze školy
Policie pátrá po dvanáctiletém Romanu Rusenkovi z Ledče nad Sázavou na Havlíčkobrodsku. V pátek se nevrátil ze školy do svého bydliště v ulici M. Majerové. Nedal o sobě vědět, telefon u sebe nemá. Naposled měl být viděn se svým kamarádem ve večerních hodinách poblíž školy, uvedla policejní mluvčí Jana Kroutilová. Informace o něm mohou lidé volat na tísňovou linku 158.
Chlapec má ukrajinskou státní příslušnost. Na sobě má zřejmě tepláky a šedou mikinu, vysoký je 150 až 160 centimetrů. Podle zjištění policie šel pravděpodobně kolem 22:00 po Heroldově nábřeží.
Oznámení o pohřešování chlapce přijala policie dnes, vyhlásila po něm celostátní pátrání. Policisté prověřili místa, kde by se mohl pohybovat a na které má nějakou vazbu.
najde... 😨