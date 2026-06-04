Policie zná příčinu tragického požáru v Českých Budějovicích: Smrt muže zavinila svíčka na stromku!
Letos v lednu po požáru v bytě v Českých Budějovicích zemřel devětapadesátiletý muž. Jedna další žena utrpěla středně těžké popáleniny a další tři lidé se nadýchali kouře. Policistům se nyní podařilo odhalit příčinu neštěstí. Měla jí být nehlídaná svíčka na vánočním stromečku!
K požáru došlo 14. ledna v českobudějovické ulici Průběžná. O život bohužel přišel devětapadesátiletý muž. Další čtyři lidé utrpěli zranění, z toho v jednom případě šlo o středně těžké popáleniny a ve třech o nadýchání kouřem. Požár se hasičům podařilo rychle lokalizovat.
Kriminalistům se nyní konečně podařilo zjistit přesnou příčinu tragédie. Zesnulý muž měl nechat na vánočním stromečku ozdobu se zapálenou svíčkou. Ten následně chytl a plameny se postupně rozšířily po celém bytě. „V důsledku požáru došlo k nadýchání zplodinami hoření i u ostatních obyvatel v panelovém domě a také k poškození oken, balkonových dveří a fasády,“ napsali policisté.
Případ s tímto závěrem uzavřeli a předali jihočeským hasičům. Ti ještě prošetří, jestli nedošlo k přestupku vzhledem k zákonu o požární ochraně.
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