Martin (19) se přiznal k ubodání muže v kravíně: Hrozí mu 17 let vězení
Martin Vítek (19) obžalovaný z loňské vraždy muže (†31) v Dlouhé Loučce na Olomoucku u soudu prohlásil vinu, soudce ji přijal. Muže bodl do krku v opuštěném starém kravíně, podle kriminalistů si vraždu detailně dopředu připravoval. Mladíkovi, který plnoletosti dosáhl těsně před činem, hrozí 12 až 20 let vězení, žalobce mu navrhl 17 let.
Jednání 3. června absolvoval s pouty na rukou, důvodem byla obava, že by mohl uprchnout či napadnout justiční stráž. Jednání bude pokračovat ve čtvrtek výslechem znalců.
Prohlášení viny podle soudce Jiřího Barboříka znamená, že soud nebude provádět dokazování. Vyslechne na žádost obžalovaného pouze znalce, kteří by měli popsat jeho duševní stav. „Detailně na policii popsal způsob spáchání činu i to, co tomu předcházelo,“ uvedl soudce. O jeho vině svědčí i kamerové záznamy z místa činu, které zadokumentovaly pohyb pachatele.
Vražda se stala loni na konci září. Podle žalobce Karla Studeného se obžalovaný rozhodl usmrtit muže vůli předchozím neshodám. Vyzbrojený kuchyňským nožem s délkou čepele přes 20 centimetrů ho napadl ve starém kravíně, kde jej bodl do krku. Muž zemřel na místě.
Vítek se k činu doznal. Soudci řekl, že se vším souhlasí a problém nemá ani s navrhovaným trestem. „Nechci nic dokazovat,“ uvedl mladík. U jednání prohlásil vinu, žádal ale výslech znalců. Posoudit by měli jeho duševní stav i zneužívání drog v minulosti, předvoláni jsou na čtvrtek 4. června.
Policisté objevili zavražděného náhodou v opuštěném objektu, ve starém kravíně naplněném odpadky, v němž přebývají lidé ze sociálně slabého prostředí. Podezřelého policisté dopadli za sedm hodin, vraždu podle kriminalistů dopředu detailně plánoval tři dny. „Útok byl zákeřný, náhlý, nečekaný a smrtelný,“ řekl tehdy novinářům šéf odboru obecné kriminality olomoucké krajské policie Jan Lisický. Motivem činu byly předchozí spory mezi oběma muži, šlo o osobní hrdost, uvedl Lisický.
U soudu vyšlo najevo, že mladíka po podání obžaloby odsoudil v květnu olomoucký okresní soud za loupež, dostal 2,5 roku vězení. Šlo o souhrnný trest, který zahrnoval i předchozí čtyři měsíce za krádež.
Loni kriminalisté vyšetřovali v Olomouckém kraji 15 vražd či pokusů o ni, což je podle nich rekordní počet. O rok dříve jich bylo šest. Jejich počet loni narostl hlavně ke konci roku, všechny případy se podařilo objasnit.
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