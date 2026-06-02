Nad Košicemi se srazily dva balóny: Nouzové přistání na náměstí! Na vině je nebezpečný jev
Nad slovenskými Košicemi došlo minulý týden ke srážce dvou horkovzdušných balónů! Pád a zásah zachytila kamera. Jeden z balónů musel okamžitě nouzově přistát s pěti lidmi na palubě. Za srážku mohl nebezpečný jev.
Nad hlavami obyvatel slovenských Košic došlo v centru města minulý týden ke srážce dvou horkovzdušných balónů! V blízkosti obchodního centra Aupark na Náměstí osvoboditelů musel jeden z nich nouzově přistát s pětičlennou posádkou. Druhý balón zůstal podle informací policie bez poškození ve vzduchu.
Ke střetu došlo podle TV Markíza z důvodu různých směrů a intenzity větrů v odlišných výškách, což horkovzdušné balóny nasměrovalo do sebe. Podle odborníka Ľubora Lelovitse šlo o ojedinělý jev, který se příliš často neděje.
Na místě zasahovaly záchranné složky. „V balóně, který nouzově přistál, se nacházelo pět osob, podle prvotních informací bez viditelného zranění,“ uvedla policie s dodatkem, že přistál na silnici v ulici Štúrova. „Díky rychlé reakci se balón podařilo z cesty rychle odstranit. Děkujeme řidičům za trpělivost a respektování policistů na místě,“ vzkázala policie veřejnosti.
