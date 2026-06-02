Mladý agresor (13) řádil v Jihlavě: Skopal mladou dívku a na opilého vytáhl nůž
O víkendu se v ulicích Jihlavy během jediné noci odehrály dva brutální útoky. Policie po nich okamžitě rozjela pátrání po neznámém pachateli, který měl nejprve napadnout mladou dívku a později pod pohrůžkou nože oloupit také kolemjdoucího muže. Největší šok ale přišel po dopadení, z nočního řádění je podezřelý teprve třináctiletý chlapec.
Nejprve se v centru města stala terčem útoku mladá dívka (18), která seděla na lavičce. Tu oslovil neznámý mladík. Jenže z nevinné konverzace se během okamžiku stal brutální útok.
Kopance, vyhrůžky a nůž
Gauner jí měl začít násilím vytrhávat kabelku, smýkat s ní po zemi a opakovaně ji kopat. „Šokovaná zraněná dívka se snažila mladíka pronásledovat, dohonit se jí ho ale nepodařilo. Situace pro ni byla natolik stresující, že nějakou dobu nebyla schopna reagovat a přivolat pomoc,“ uvedla jihlavská policejní mluvčí Jana Kroutilová. Vyděšená dívka přišla o osobní věci v hodnotě přes deset tisíc korun.
Překvapivé je, že to agresorovi nestačilo. Vyšetřování odhalilo, že kluk má v Jihlavě na triku ještě další loupež, kdy s nožem ohrožoval opilého muže (48).
Řádilo dítě
Do akce vyrazili policisté, kriminalisté i psovod, připojili se také strážníci městské policie. Díky rychlé práci se podezřelého podařilo vypátrat a zadržet ještě tu noc. „Před druhou hodinou ráno jsme podezřelého mladíka vypátrali a zadrželi na ulici Brněnská,“ řekl Jakub Pivoňka, vedoucí oddělení obecné kriminality.
V tu ránu ale přišel šok. Podle zjištění kriminalistů má být z obou útoků podezřelý chlapec (13), po kterém bylo v době činu vyhlášeno pátrání. V první polovině května totiž utekl ze zařízení pro mládež, kde měl být umístěn.
