Jih Itálie zasáhlo silnější zemětřesení: Jaké napáchalo škody?!
Jih Itálie v úterý krátce po půlnoci zasáhlo silnější zemětřesení. Podle systému EMSC mělo sílu 6,2 stupně. Otřes byl cítit i daleko od epicentra, píší agentury. Zatím však není jasné, zda způsobil škody či nějaké oběti.
Podle aktualizovaných informací EMSC se epicentrum zemětřesení nacházelo v moři, u pobřeží regionu Kalábrie. To uvedl i italský seismologický ústav INGV, který rovněž odhadl sílu otřesu na 6,2 stupně.
Italská civilní ochrana svolala kvůli otřesu v úterý v noci svou krizovou jednotku. „Otřes pocítila velká část obyvatel jihu Itálie a prověřují se informace o možných škodách,“ uvedla civilní ochrana, která zatím neinformovala o škodách či obětech.
Podle agentury Adnkronos otřes zřetelně pocítili obyvatelé některých jižních regionů, například Kalábrie, Sicílie a Apulie. „Otřes byl velmi silný a jasně jsme ho pocítili v Cosenze i celé Kalábrii, situace je naštěstí pod kontrolou,“ uvedl starosty Cosenzy, která má na 67.000 obyvatel a nachází se několik desítek kilometrů od epicentra, Franz Caruso.
