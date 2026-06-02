Jih Itálie zasáhlo silnější zemětřesení: Jaké napáchalo škody?!

Kalábrie v Itálii
Kalábrie v Itálii
Pláž na Kalábrii (2013).
Pláž na Kalábrii (2013).
Na pobřeží Tyrhénského moře láká k návštěvě i městečko Pizzo.
Autor: ČTK - 
2. června 2026
06:21

Jih Itálie  v úterý krátce po půlnoci zasáhlo silnější zemětřesení. Podle systému EMSC mělo sílu 6,2 stupně. Otřes byl cítit i daleko od epicentra, píší agentury. Zatím však není jasné, zda způsobil škody či nějaké oběti.

Podle aktualizovaných informací EMSC se epicentrum zemětřesení nacházelo v moři, u pobřeží regionu Kalábrie. To uvedl i italský seismologický ústav INGV, který rovněž odhadl sílu otřesu na 6,2 stupně.

 

Italská civilní ochrana svolala kvůli otřesu v úterý v noci svou krizovou jednotku. „Otřes pocítila velká část obyvatel jihu Itálie a prověřují se informace o možných škodách,“ uvedla civilní ochrana, která zatím neinformovala o škodách či obětech.

Podle agentury Adnkronos otřes zřetelně pocítili obyvatelé některých jižních regionů, například Kalábrie, Sicílie a Apulie. „Otřes byl velmi silný a jasně jsme ho pocítili v Cosenze i celé Kalábrii, situace je naštěstí pod kontrolou,“ uvedl starosty Cosenzy, která má na 67.000 obyvatel a nachází se několik desítek kilometrů od epicentra, Franz Caruso.

Kalábrie v Itálii
Kalábrie v Itálii
Pláž na Kalábrii (2013).
Pláž na Kalábrii (2013).
Na pobřeží Tyrhénského moře láká k návštěvě i městečko Pizzo.

Témata:
ItáliezemětřeseníSicílieKalábrieCosenzaApulieAdnkronos
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání

Články odjinud

Krach vztahu Gondíkové a Langmajera? Vedle mladší kolegyně jen září
Krach vztahu Gondíkové a Langmajera? Vedle mladší kolegyně jen září
Aha!
Jak vybrat brýle podle tvaru obličeje: Zjistěte, ve kterých budete vypadat jako filmová hvězda
Jak vybrat brýle podle tvaru obličeje: Zjistěte, ve kterých budete vypadat jako filmová hvězda
Dáma
Testujeme: Přenosný čistič podlah si hravě poradí s vylitou tekutinou i drobky
Testujeme: Přenosný čistič podlah si hravě poradí s vylitou tekutinou i drobky
Maminka
Situationship – proč se držíte vztahu bez budoucnosti?
Situationship – proč se držíte vztahu bez budoucnosti?
Ženy
Co všechno o vás prozradí zápach z úst? Nedostatek zinku, zánět v nose i nedostatek slin
Co všechno o vás prozradí zápach z úst? Nedostatek zinku, zánět v nose i nedostatek slin
Moje zdraví
První elektromobil Ferrari může být předzvěstí pádu značky. Už se to stalo i jiným
První elektromobil Ferrari může být předzvěstí pádu značky. Už se to stalo i jiným
e15
Velký návrat na Letnou? Sparta čeká na Dúbravkovo ano. Otazníky (nejen) nad Kairinenem
Velký návrat na Letnou? Sparta čeká na Dúbravkovo ano. Otazníky (nejen) nad Kairinenem
iSport
Klempíř hledá 7 miliard. Babiš už je našel a nasypal do Agrofertu
Klempíř hledá 7 miliard. Babiš už je našel a nasypal do Agrofertu
Reflex
Největší koncentrace blesků na světě. V deltě řeky Catatumbo bouří až 300 dní v roce
Největší koncentrace blesků na světě. V deltě řeky Catatumbo bouří až 300 dní v roce
Lidé a země