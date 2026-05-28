„Píchni mi pořádnou dávku“: Osobní asistent Matthewa Perryho byl odsouzen k více jak třem letům vězení

Kenneth Iwamasa byl odsouzen k více než třem letům vězení.
Kenneth Iwamasa asistoval Perrymu při podávání ketaminu.
Rodiče prosili o delší trest.
Matthew Perry
Autor: Andrea Vídeňská - 
28. května 2026
15:24

Smrt hvězdy seriálu Přátelé má další soudní dohru. Bývalý osobní asistent Matthewa Perryho Kenneth Iwamasa skončil u soudu a za roli v hercově tragické smrti dostal více než tři roky vězení. Podle vyšetřovatelů Perrymu opakovaně aplikoval ketamin a po jeho smrti se navíc snažil zahladit důkazy.

Nad bývalým osobním asistentem herce Matthewa Perryho spadla klec. Kenneth Iwamasa byl odsouzen k více než třem letům vězení za to, že figuroval v hercově smrti. Matthew Perry, který v kultovním sitcomu Přátelé ztvárnil vtipálka Chandlera Binga, zemřel v říjnu 2023 ve věku 54 let. Předávkoval se smrtící dávkou ketaminu a utopil ve vířivce svého domu v Los Angeles.

Osudná dávka

Podle vyšetřovatelů mu Iwamasa v posledních dnech života aplikoval více než 25 dávek drogy, z toho nejméně tři v den jeho smrti, informuje deník Daily Mail. Právě poslední injekce se stala osudnou. Podle žalobců měl Perry krátce před smrtí  asistentovi říct: „Píchni mi pořádnou dávku.“ Iwamasa, který neměl žádné lékařské vzdělání, mu následně ketamin aplikoval. Poté herce nechal samotného doma a odešel si po pochůzkách. Když se vrátil, našel Perryho mrtvého ve vířivce.

Kenneth Iwamasa (60) se už v srpnu 2024 přiznal k tomu, že Perrymu obstárával ketamin nelegální cestou. Soud ho nyní poslal na 41 měsíců do vězení, uložil mu pokutu 200 tisíc korun a po propuštění nad ním budou ještě dva roky držet dohled úřady. Do vězení musí nastoupit nejpozději 17. července.

Snažil se zahladit stopy

Při středečním soudním jednání v Los Angeles se Iwamasa obrátil na Perryho rodinu se slovy: „Budu toho litovat až do smrti.“

Soudkyně při vynesení rozsudku připomněla, že Kenneth Iwamasa moc dobře věděl, jak vážné problémy měl Matthew Perry se závislostí. Situaci navíc ještě zhoršilo to, co udělal po hercově smrti. Podle žalobců se totiž místo pomoci snažil zahladit stopy. Mazal data z počítačů, měnil hesla a odstraňoval komunikaci i důkazy spojené s ketaminem.

