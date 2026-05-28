Temné stopy – Kuřim, 3. díl: Co prožívali Ondra a Jakub? Mučení, kterému Česko nechtělo věřit
V předchozích dílech jsme se zabývali tím, jak byl případ odhalen a kdo stál za záhadnou Aničkou. Dnes přichází na řadu nejkrutější část série – a zároveň ta nejdůležitější. Příběh dvou chlapců, kteří si ve své rodině procházeli peklem. Některé detaily jsou těžko uvěřitelné. Ale právě proto, aby se už nic podobného neopakovalo, je nutné o celém případu mluvit otevřeně.
Pokud jste nestihli předchozí díly, najdete je zde.
KLÍČOVÉ MOMENTY TOHOTO DÍLU
- Léto 2006 Začíná systematické týrání. Klára Mauerová dostává od tajemného doktora instrukce přes SMS. Zpočátku jde o nepřiměřené tresty – bití, dlouhé klečení, zavírání do tmavých prostorů.
- Podzim 2006 Chlapci jsou odvezeni na chatu ve Veverské Bítýšce a poprvé zavřeni do psích klecí. Mučení eskaluje – přichází pálení cigaretami, škrábání vidličkou, topení v lavoru.
- 2006–2007 Týrání pokračuje střídavě v domě v Kuřimi a na chatě. Chlapci spolu nesmí mluvit, nesmí nosit oblečení, musí jíst z podlahy a bít jeden druhého.
- Jaro 2007 Do týrání se aktivně zapojují Jan Turek, Jan Škrla a Hana Bašová. Turek přiveze z útulku psí klece.
- 7. května 2007 Ondra je objeven svázaný a nahý na podlaze. Oba chlapci jsou po krátké hospitalizaci převezeni do brněnského Klokánku.
Dočtěte zadarmo celý článek
Pokračovat ve čtení snadno můžete po registraci do Mého Blesku.
- Registrace do Mého Blesku je zcela zdarma.
- Získáte přístup k veškerému obsahu Blesku.
- Užijete si soutěže o ceny, slevy a exkluzivní výhody.
Účet už mám Přihlásit e-mailem
Témata:
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.