Policie zmařila barbarský útok na dvě ženy: Agresor je plánoval poleptat kyselinou

Kyselina chlorovodíková.  (Autor: Profimedia.cz)
Autor: Andrea Vídeňská - 
25. května 2026
12:28

Policie v Košicích včas zmařila plánovaný násilný útok na dvě ženy v rámci akce s krycím názvem Leptač. Podle vyšetřovatelů měl obviněný muž delší dobu plánovat brutální útok, při kterém uvažoval i o použití kyseliny, aby oběti způsobil vážná zranění.

Podle vyšetřovatelů měl obviněný muž delší dobu připravovat útok na dvě konkrétní ženy. Jedna z možností byla, že by jedna z obětí byla napadena kyselinou v obličeji, což by jí mohlo způsobit těžká a trvalá zranění. Uvažoval také o jiných formách fyzického napadení.

Muž měl zároveň shromažďovat informace o pohybu žen, jejich denním režimu i místech, kde se zdržují, a tyto údaje měl předávat dalším lidem, informuje deník Plus jeden den.

Díky mravenčí práce policie a včasnému zásahu speciální policejní jednotky se podařilo útok odvrátit. „V důsledku přijatých opatření a včasného zásahu protizločinecké jednotky ÚBOK nedošlo k dokonání tohoto závažného skutku. Po obviněném muži policie pátrá,“ uvedla Zuzana Hrabovská z odboru komunikace.

Během akce byly provedeny domovní prohlídky a zajištěny důkazy, které nyní policie vyhodnocuje. Pokud se jeho vina prokáže, hrozí mu až dvanáct let odnětí svobody.

Andrea Vídeňská
