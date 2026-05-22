Po Přelouči běhá muž se sekáčkem: Vyhrožuje a může být nebezpečný, varuje policie
Policie pátrá po mladém muži, který se podle ní pohybuje po Přelouči. Vzhledem k tomu, že by u sebe mohl mít sekáček, by mohl být nebezpečný.
Potenciálně nebezpečného muže se sekáčkem, který se pohybuje po Přelouči, by se lidé neměli snažit zadržet. Pokud ho viděli, mají ihned volat na tísňovou linku 158, uvedla dnes policie na síti X. Muž údajně někomu vyhrožoval, uvedla bez podrobností policejní mluvčí Markéta Janovská.
Muž má mít oblečenou výrazně červenou sportovní bundu s modrým pásem na hrudníku a bílými nápisy a modré kalhoty se třemi oranžovými pruhy na boku. Měl by mít také modrou kšiltovku, červené tenisky a na zádech černo-hnědý batoh.
Oznámení o nebezpečném muži policisté dostali přes linku 158. „U sebe by mohl mít sekáček. Za policii jsme přijali opatření a aktuálně po něm pátráme,“ uvedli.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.