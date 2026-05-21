Nový trik podvodníků: Peníze za luxusní dovolenou mohou skončit v cizí kapse!
Hospodářští kriminalisté z Litoměřic řeší novou fintu podvodníků. Trik s fakturou za hromadnou dovolenou stál skupinu lidí téměř půl milionu korun! Jedná se přitom o fígl, kterého by si jen málokdo všiml. Podvodníci totiž jen vyměnili číslo účtu, kam měly peníze směřovat.
Organizace z Litoměřic měla naplánovaný hromadný zájezd do zahraničí za celkovou cenu přesahující 452 tisíc korun. Pachateli se nějak podařilo nabourat do e-mailu odeslaného od cestovní kanceláře. V příloze byla i faktura na vystavenou částku. Podvodníkovi pak už jen stačilo vyměnit číslo účtu v dokumentu a e-mail přeposlat tak, aby nebylo nic poznat.
„Na základě takto doručené faktury měla být z účtu poškozené organizace odeslána částka přes 452 tisíc korun na účet, který měl ovládat neznámý pachatel,“ popsali policisté. Na podivnou transakci následně upozornil pracovník banky. Případem se začali zabývat litoměřičtí kriminalisté. Pachateli hrozí v případě uznání viny až pět let za mřížemi.
V souvislosti s případem policisté upozornili na narůstající počet podobných podvodů. Upozorňují především firmy, by před odesláním větší sumy měly vždy důkladně ověřit veškeré údaje ve fakturách.
