Nový trik podvodníků: Peníze za luxusní dovolenou mohou skončit v cizí kapse!

Ilustrační foto
Ilustrační foto  (Autor: profimedia.cz)
Autor: Kamil Morávek - 
21. května 2026
17:14

Hospodářští kriminalisté z Litoměřic řeší novou fintu podvodníků. Trik s fakturou za hromadnou dovolenou stál skupinu lidí téměř půl milionu korun! Jedná se přitom o fígl, kterého by si jen málokdo všiml. Podvodníci totiž jen vyměnili číslo účtu, kam měly peníze směřovat.

Organizace z Litoměřic měla naplánovaný hromadný zájezd do zahraničí za celkovou cenu přesahující 452 tisíc korun. Pachateli se nějak podařilo nabourat do e-mailu odeslaného od cestovní kanceláře. V příloze byla i faktura na vystavenou částku. Podvodníkovi pak už jen stačilo vyměnit číslo účtu v dokumentu a e-mail přeposlat tak, aby nebylo nic poznat.

„Na základě takto doručené faktury měla být z účtu poškozené organizace odeslána částka přes 452 tisíc korun na účet, který měl ovládat neznámý pachatel,“ popsali policisté. Na podivnou transakci následně upozornil pracovník banky. Případem se začali zabývat litoměřičtí kriminalisté. Pachateli hrozí v případě uznání viny až pět let za mřížemi.

V souvislosti s případem policisté upozornili na narůstající počet podobných podvodů. Upozorňují především firmy, by před odesláním větší sumy měly vždy důkladně ověřit veškeré údaje ve fakturách.

Video  Pomocí falešných sbírek vylákali podvodníci z 50 tisíc lidí takřka 80 milionů  - Policie ČR
Video se připravuje ...

Témata:
dovolenápodvodfakturapenízeLitoměřice
Kamil Morávek
Další články autora
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání

Články odjinud

Tak to je gól! Farna oznámila radostnou novinku
Tak to je gól! Farna oznámila radostnou novinku
Aha!
Zaléváte čaj vařící vodou a ždímáte pytlík? 3 chyby, kterými z něj děláte hořký jed!
Zaléváte čaj vařící vodou a ždímáte pytlík? 3 chyby, kterými z něj děláte hořký jed!
Dáma
KVÍZ: Patří Forrest Gump mezi vaše srdcovky? Schválně, jestli odpovíte na všechny otázky správně
KVÍZ: Patří Forrest Gump mezi vaše srdcovky? Schválně, jestli odpovíte na všechny otázky správně
Maminka
Situationship – proč se držíte vztahu bez budoucnosti?
Situationship – proč se držíte vztahu bez budoucnosti?
Ženy
Co všechno o vás prozradí zápach z úst? Nedostatek zinku, zánět v nose i nedostatek slin
Co všechno o vás prozradí zápach z úst? Nedostatek zinku, zánět v nose i nedostatek slin
Moje zdraví
Tchaj-wan v Ústí postaví chemické logistické centrum pro Evropu. Připravuje se i další investice
Tchaj-wan v Ústí postaví chemické logistické centrum pro Evropu. Připravuje se i další investice
e15
Koubek: Staněk bude trojka, ví to. Karabec měl smůlu, Hložka chceme vidět
Koubek: Staněk bude trojka, ví to. Karabec měl smůlu, Hložka chceme vidět
iSport
Hořké konce Babišových „odborníků“: Bém potupně vyhozen esemeskou, Zůnova tortura pokračuje
Hořké konce Babišových „odborníků“: Bém potupně vyhozen esemeskou, Zůnova tortura pokračuje
Reflex
Podzemní nebe Nového Zélandu: Ojedinělý úkaz v jeskyních můžou vidět jen ti, kdo mlčí
Podzemní nebe Nového Zélandu: Ojedinělý úkaz v jeskyních můžou vidět jen ti, kdo mlčí
Lidé a země