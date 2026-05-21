Policie evakuovala školu v Pardubicích: Kluk pobodal přítelkyni, zraněním podlehla?!
Při konfliktu mezi dvěma mladými lidmi v Poděbradské ulici v Pardubicích, kvůli kterému ve čtvrtek odpoledne policie evakuovala Střední průmyslovou školu chemickou (SPŠCH), byl jeden člověk zraněn. Útočníka policie zadržela. Řekla to mluvčí krajské policie Markéta Janovská. Záchranná služba odvezla jednu zraněnou osobu v ohrožení života do nemocnice, uvedl mluvčí Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje Josef Strašík. Podle informací médií dívka zraněním nakonec bohužel podlehla.
Událost se stala kolem 14:00 na ulici před školou. Útočníka policie během chvíle dopadla. Měl podle Janovské vztah ke škole, řekla bez upřesnění. Zástupce ředitelky školy Jiří Kraus nechtěl sdělit bližší informace, platí na ně embargo.
„Vzhledem k tomu, že zadržený má vazby na SPŠCH, z preventivních důvodů jsme rozhodli o evakuaci a bezpečnostní prohlídce školy,“ uvedla policie. Policie si vyhradila poskytování všech informací.
Policie evakuaci ukončila kolem 16:00. „Studentů bylo asi 200, ztotožnili jsme si je a těm, kteří to potřebovali, jsme nabídli intervenci,“ řekla Janovská. Pomoc lidem s psychickými obtížemi poskytovaly také posádky záchranné služby, uvedl Strašík. Bezpečnostní prohlídka školy za účasti pyrotechniků ještě pokračuje, okolí je dál uzavřeno. Policie celou oblast kolem školy uzavřela a odklání dopravu, nepouští ani chodce a cyklisty. Silnice je zavřená od odbočky na Staré Hradiště po kruhový objezd u obchodní zóny.
Podle studentů by mělo jít o útok nožem. Podle informací serveru Aktuálně.cz byla oběť expřítelkyní útočníka. Oba jsou studenti školy. Záchranná služba k události nejvyšší naléhavosti, při které šlo o ohrožení života, vyslala nejbližší lékařskou a záchranářskou posádku. „Posádky jednu zraněnou osobu na místě stabilizovaly a transportovaly do nemocnice za kontinuální podpory oběhu,“ doplnil Strašík. Další informace o stavu zraněné osoby nemá. „Naše práce končí předáním pacienta, další zprávy nemám,“ uvedl.
„Po dohodě s policií nebudeme poskytovat žádné informace,“ uvedla mluvčí Pardubické nemocnice Kateřina Semrádová. Podle nejnovějších informací CNN Prima News dívka na následky zranění nakonec bohužel zemřela.
Policie už v minulosti školu v Poděbradské ulici evakuovala. V roce 2022 devatenáctiletý student školy umístil nástražné zařízení do tlakového hrnce a dal ho do kontejneru, který byl u školy. Tašky s divným obsahem si všimli studenti. Následující den ve Vysokém Mýtě ubil sekerou náhodného člověka. Po spáchání činů se otrávil a pak v nemocnici zemřel. Podle policistů měl student problémy s prospěchem ve škole, psychické problémy, byl introvertní typ, do kolektivu příliš nezapadl.
