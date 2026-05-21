Žena utekla po měsících utrpení: Tyran ze Siřemi se přiznal! Dostane 10 let vězení?!
Měl ji nalákat na příslib práce a ubytování, omámit a následně celé měsíce držet v zajetí. Muž (obžalovaný z věznění, týrání a opakovaného znásilňování ženy na Lounsku u soudu prohlásil vinu. Státní zástupkyně pro něj navrhla desetiletý trest vězení, znalci zároveň upozornili na sexuální deviaci a nebezpečnost pro okolí.
Dvaačtyřicetiletý muž obžalovaný z týrání, věznění a znásilňování ženy na Lounsku u Krajského soudu v Ústí nad Labem prohlásil vinu. Oběť se zachránila útěkem. Předtím znásilnil jiné dvě ženy. Vinu prohlásili i tři další obžalovaní. Znamená to, že soud nebude provádět dokazování, rozhodne o výši trestu. Za zločin zbavení osobní svobody všem hrozí až 12 let vězení.
Obžalovaného Karla Nováka přivedla vězeňská služba v poutech. Na lavici obžalovaných usedli ještě dvě ženy a jeden muž, kteří podle policie s vězněním poslední oběti pomáhali. Novák trpí podle znalců sexuální deviací, pro společnost je nebezpečný, navrhují proto ochranou sexuologickou léčbu ústavní formou.
Soudce Ondřej Peřich apeloval před zahájením jednání na novináře, aby citlivě přistupovali ke zveřejňování informací z jednání. Státní zástupkyně následně začala s přednesem obžaloby.
Poslední oběť sedla k muži v listopadu 2024 do auta s vidinou příslibu práce a ubytování v hospodě, kterou provozoval. Po cestě jí dal vypít colu, v nápoji byly látky, které ji omámily. Podle státní zástupkyně následovaly měsíce věznění, mučení a opakovaného trýznivého znásilňování. V polovině února 2025 se ženě podařilo uprchnout. Dostala se k domu manželského páru, který jí poskytl pomoc a přivolal policii. V důsledku prožitých traumatických událostí se podle obžaloby u ženy rozvinula posttraumatická stresová porucha.
Tři další obžalovaní o věznění a týrání ženy věděli. Nosili jí jídlo v době, kdy Novák odjížděl jako řidič kamionu za prací. Soudce prohlášení viny přijal. Čte závěry znaleckých posudků na obžalovaného.
Hlavní podezřelý byl v minulosti za obdobný trestný čin už odsouzený. Tříletý nepodmíněný trest ale odvolací soud změnil na trest podmíněný. Podle Nejvyššího soudu tehdy ústecký krajský soud uložením podmínky porušil zákon.
Státní zástupkyně navrhla muži obžalovanému z věznění, týrání a znásilňování ženy na Lounsku 10 let vězení.
