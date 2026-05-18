Na Maledivách zemřelo šest potápěčů: Pátrání zkomplikují žraloci?!

Během potápění zemřela i Monica Montefalcone.
Giorgia Sommacal zemřela po boku své maminky Monicy.
Autor: ČTK, Martin Lisičan 
18. května 2026
05:00

Tragédie, při které na Maledivách zemřelo pět italských potápěčů, má další oběť. Při pátrání zemřel maledivský potápěč. Informovala o tom agentura ANSA. Tělo jednoho ze zemřelých Italů se už vyšetřovatelům podařilo najít. U zbývajících těl hrozí, že přilákají žraloky z okolí.

Pátrání po tělech čtyř Italů v jeskyni na atolu Vaavu na Maledivách bylo v sobotu obnoveno po pátečním přerušení kvůli špatnému počasí, napsal deník The Guardian.  Podle italského ministerstva zahraničí se Italové potápěli při průzkumu jeskyně v hloubce asi 50 metrů, zatímco limit pro rekreační potápění na Maledivách je 30 metrů, píše agentura AP. Příčina úmrtí je stále předmětem vyšetřování.

Dvě z pěti obětí byly na Maledivách oficiálně na vědecké misi, jejímž cílem bylo monitorovat mořské prostředí a studovat dopady změny klimatu na tropickou biodiverzitu, uvedla v pátek Janovská univerzita. Ta rovněž podle AP oznámila, že potápění v jeskyni nebylo součástí plánovaného výzkumu.

Těla se snaží lokalizovat elitní skupina potápěčů z Finska. Jak uvedl deník The Sun, řada z nich má za sebou bohaté zkušenosti. Někteří například pomáhali u případu uvěznění fotbalového týmu v thajské jeskyni v roce 2018. Další zasahovali u incidentu s plachetnicí Plura v Norsku v roce 2014. Elitní skupina v tuto chvíli závodí s časem, jelikož těla můžou v teplé vodě přilákat místní predátory.

Skupina, která se v jeskyni potápěla, připlula k atolu na lodi Duke of York s dalšími 20 Italy. Ti jsou podle italské diplomacie v pořádku v maledivské metropoli Malé. Místní úřady lodi pozastavily povolení k plavbě, dokud se neštěstí v jeskyni nevyšetří.

