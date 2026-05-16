Dramatický zásah hasičů pod Tatrami: Z hrobu vytáhli živého muže
Hasiči v obci Poronin v polských Tatrách zasahovali u případu muže, pod kterým se na hřbitově prolomila betonová deska. Nešťastníka museli vyprostit za pomoci žebříku. O nevšední nehodě informovali hasiči na sociálních sítích.
K nehodě došlo už minulý týden v neděli. Svědkyně alarmovala polské hasiče krátce před čtvrtou hodinou odpolední. „V 15:50, když byli hasiči v hasičské zbrojnici, přiběhla žena a oznámila nám, že se na hřbitově pod mužem prolomila betonová deska na hrobě,“ uvedli hasiči na sociálních sítích.
Po určení místa nehody zasahující hasiči muže vyprostili za pomoci žebříku. Následně mu poskytli první pomoc a zraněného nešťastníka předali záchranářům.
