Když jsou mámy na káry, nesmí tlačit kočáry: Ožralá Zlíňanka (3,7 ‰) nechala dcerku (3) v zimě promočenou

Ilustrační foto  (Autor: Profimedia)
Autor: ČTK - 
15. května 2026
17:24

Zlínští strážníci zjistili ve čtvrtek při dechové kontrole u sedmatřicetileté ženy více než 3,7 promile alkoholu v dechu. Žena měla u sebe v kočárku tříletou dceru. Stejná žena se pod vlivem alkoholu pohybovala v ulicích města se svojí dcerou už letos v březnu. Strážníci jí tehdy naměřili v dechu přes čtyři promile.

Případ si stejně jako při předchozím incidentu převzala k dalšímu prověřování Policie České republiky, sdělil dnes ČTK zástupce Městské policie Zlín Pavel Janík.

Strážníci narazili na ženu ve čtvrtek před polednem na sídlišti Jižní Svahy. „Žena uvedla, že předtím vypila větší množství vodky. Její stav byl natolik vážný, že nereagovala ani na sdělení své malé dcery, která byla v promočeném oblečení a venku jí byla zima,“ uvedl Janík.

Strážníci přivolali babičku dítěte, která si děvče převzala do péče. Případem se zabývá policie.

Policie České republikyZlínvodkaJižní Svahy
