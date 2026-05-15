Policie dopadla podezřelého z krádeže lebky sv. Zdislavy: K relikvii se nemohou dostat?!
Policie ve čtvrtek zveřejnila záznam z kamery zachycující útěk pachatele po úterní krádeži lebky sv. Zdislavy z baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku. Relikvii nevyčíslitelné historické hodnoty chtěla zařadit do celosvětové databáze odcizených předmětů. Ještě během čtvrtka ale kriminalisté zadrželi podezřelého muže. Při výslechu se ke krádeži přiznal a policistům prozradil, kde lebku ukryl.
Neznámý pachatel v úterý mezi 18:00 až 18:15 využil toho, že byl v bazilice sv. Vavřince a sv. Zdislavy vypnutý alarm při přípravě bohoslužby a uvnitř nikdo nebyl. Krádež lebky umístěné ve skleněné schránce byla velmi rychlá. Kněz se připravoval v zákristii, a když poté přicházel k oltáři, uslyšel jen dvě rány a poté viděl někoho utíkat.
V podvečer 14. května policie informovala o zadržení muže (35) podezřelého z krádeže ostatků svaté Zdislavy. „Kriminalistům se podařilo získat informace o místě, kde se vzácná relikvie nachází ještě před tím, než podezřelý stačil dokončit svůj plán,“ uvedla egionální mluvčí policie Ivana Baláková.
Podle informací serveru iDNES se muž po zadržení během výslechu ke krádeži přiznal a policistům označil místo, kde lebku ukryl. Podle zdrojů blízkých vyšetřování není místo zatím volně přístupné a policisté se k lebce dosud nedostali.
„S vysokou mírou pravděpodobností víme, kde se nachází, a pracujeme na tom,“ odpověděla ČTK regionální mluvčí policie Ivana Baláková na dotaz, zda má policie lebku ve svém držení. Více zatím sdělit nechtěla. „Je to složité, více k tomu nelze říci,“ dodala.
Policisté o pomoc při pátrání požádali i kolegy ze zahraničí. „A činíme kroky k zařazení relikvie do celosvětové databáze odcizených předmětů zpracovávané Interpolem,“ dodala mluvčí policie.
Pražský arcibiskup Stanislav Přibyl považuje krádež za vážnou věc. Vyzval ve středu pachatele, aby lebku vrátil. O motivaci zloděje je podle něj možné jen spekulovat. „Já se domnívám, že to buď může být někdo, kdo není úplně v pořádku psychicky, nebo někdo, kdo to chce používat k nějakým třeba okultním praktikám. Pak se ptám, proč zrovna tuhle lebku? Nebo to může být někdo, kdo třeba na objednávku pro někoho zkrátka tu lebku ukradl. Nic jiného mě nenapadá,“ řekl Přibyl.
Svatá Zdislava z Lemberka žila v první polovině 13. století. Proslula dobrotou a obětavou službou všem potřebným. Bývá zobrazována jako rozdavatelka almužen chudým či ošetřovatelka nemocných a k jejím dalším atributům patří děti, manžel, kostel, vinná réva, břečťan a erb se lvicí. S manželem, velmožem Havlem z Markvartic, vybudovala kostel, klášter a špitál, v kterém ošetřovala nemocné a mnoho jich uzdravila. Je patronkou Libereckého kraje, Litoměřické diecéze, České dominikánské provincie a patronkou rodin. Za blahoslavenou byla Zdislava prohlášena v roce 1907, papež Jan Pavel II. ji svatořečil v roce 1995. Bazilika v Jablonném je na místě, kde byly v roce 1252 uloženy její ostatky.
Je ukrytá na místě,kde nejde vyzvednout 😂😂😂