Krádež lebky sv. Zdislavy v Jablonném: Policie zveřejnila video pachatele!

Aktualizováno -
14. května 2026
16:28
Autor: ČTK, Martin Lisičan - 
14. května 2026
15:48

Policie ve čtvrtek zveřejnila záznam z kamery, který zachycuje útěk pachatele po úterní krádeži lebky sv. Zdislavy z baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku. Relikvii nevyčíslitelné historické hodnoty chce policie zařadit do celosvětové databáze odcizených předmětů. Informovala o tom mluvčí policie Ivana Baláková.

Neznámý pachatel v úterý mezi 18:00 až 18:15 využil toho, že byl v bazilice sv. Vavřince a sv. Zdislavy vypnutý alarm při přípravě bohoslužby a uvnitř nikdo nebyl. Krádež lebky umístěné ve skleněné schránce byla velmi rychlá. Kněz se připravoval v zákristii a když poté přicházel k oltáři, uslyšel jen dvě rány a poté viděl někoho utíkat. Po pachateli policie zatím marně pátrá.

Video z krádeže lebky svaté Zdislavy. - Policie ČR
„Stále vyhodnocujeme stopy zajištěné v kostele, přičemž spolupracujeme s kriminalistickým ústavem v Praze a také zpracováváme informace od občanů. Pomohou nám i záznamy z palubních kamer z projíždějících vozidel v okolí baziliky během úterý a zejména v podvečer do 18:00,“ uvedla ve čtvrtek Baláková.

Policisté o pomoc při pátrání požádali i kolegy ze zahraničí. „A činíme kroky k zařazení relikvie do celosvětové databáze odcizených předmětů zpracovávané Interpolem,“ dodala mluvčí policie.

Pražský arcibiskup Stanislav Přibyl, který je zároveň administrátor litoměřické diecéze, do níž bazilika v Jablonném náleží, považuje krádež za vážnou věc. Vyzval ve středu pachatele, aby lebku vrátil. O motivaci zloděje je podle něj možné jen spekulovat. „Já se domnívám, že to buď může být někdo, kdo není úplně v pořádku psychicky, nebo někdo, kdo to chce používat k nějakým třeba okultním praktikám. Pak se ptám, proč zrovna tuhle lebku? Nebo to může být někdo, kdo třeba na objednávku pro někoho zkrátka tu lebku ukradl. Nic jiného mě nenapadá,“ řekl Přibyl.

Svatá Zdislava z Lemberka žila v první polovině 13. století. Proslula dobrotou a obětavou službou všem potřebným. Bývá zobrazována jako rozdavatelka almužen chudým či ošetřovatelka nemocných a k jejím dalším atributům patří děti, manžel, kostel, vinná réva, břečťan a erb se lvicí. S manželem, velmožem Havlem z Markvartic, vybudovala kostel, klášter a špitál, v kterém ošetřovala nemocné a mnoho jich uzdravila. Je patronkou Libereckého kraje, Litoměřické diecéze, České dominikánské provincie a patronkou rodin. Za blahoslavenou byla Zdislava prohlášena v roce 1907, papež Jan Pavel II. ji svatořečil v roce 1995. Bazilika v Jablonném je na místě, kde byly v roce 1252 uloženy její ostatky.

