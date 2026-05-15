Oblíbené české firmy oznámily úpadek: Provozovny pokračují, společnost se snaží o reorganizaci
Dvě společnosti spadající pod franšízovou skupinu Twist oznámily úpadek. Případ se týká společností Trdlokafe Development 1 a Bubblify International. Skupina Twist bude u soudu prosazovat řešení úpadku formou reorganizace.
Společnost Trdlokafe Development 1 provozuje stánky s trdelníky, zatímco Bubblify International se zaměřuje na prodej nápojů s praskacími kuličkami. Svůj úpadek společnosti oznámily Městskému soudu v Praze a jeho řešení přitom navrhly formou reorganizace. V návrzích na vyhlášení insolvence jsou uvedeny u obou firem dluhy v desítkách milionů korun.Twist výši dluhů rozporuje. Soud řešení označil za přípustné. O konečném způsobu řešení rozhodne schůze věřitelů v srpnu 2026.
Provozovny fungují i nadále
„Vedení skupiny zdůrazňuje, že cílem tohoto kroku není ukončení provozu, ale naopak ochrana funkčních částí byznysu, stabilizace skupiny a maximální možné uspokojení skutečných věřitelů,“ uvedla v tiskové zprávě skupina Twist. K přerušení provozu tedy nedošlo, firma připustila jen přechodné uzavření některých ztrátových poboček.
Situace se podle zástupců skupiny Twist začala zhoršovat po zahájení insolvenčního řízení proti společnosti Bubblify International ze strany společnosti Alkony-CZ. „Insolvenční návrh vyvolal nervozitu části věřitelů a tlak v dodavatelském řetězci. Následovaly výpovědi některých nájemních smluv v obchodních centrech a ztráta důvěry části dodavatelů a partnerů,“ uvedl jeden ze zakladatelů Twistu Radek Klein. Situaci následně zkomplikovalo rozšíření insolvenčního řízení i na společnost Trdlokafe Development 1. „Pohledávku, na jejímž základě bylo řízení vedeno, společnost od počátku rozporuje a vnímá ji jako součást širšího tlaku na převzetí skupiny,“ dodal.
Nutno podotknout, že zjištění úpadku se týká pouze zmíněné sesterské společnosti, nikoliv vlastníka ochranné známky Trdlokafe (Trdlokafe International).
Již na začátku května soud prohlásil úpadek u další firmy ze skupiny Twist, prodejce zmrzlin Naše Zmrzka. Na Bubblify podala společnost Alkony-CZ insolvenční návrh letos v únoru. Společnost návrh podle serveru e15.cz vystavěla na sporných pohledávkách, jejichž původ je u odsouzeného podnikatele Jiřího Wohlmanna. Pohledávky vůči Bubblify pak ale začali přihlašovat také další věřitelé z řad franšízantů firmy. Skupina Twist tvrdí, že cílem insolvenčních návrhů na její firmy je převzetí nebo rozprodej aktiv za zlomek jejich skutečné hodnoty.