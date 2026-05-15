Smrtelný omyl na sále: Chirurg odoperoval špatný orgán! Chybu chtěl zakrýt?
Chirurg Thomas Shaknovsky během operace na Floridě odstranil pacientovi Williamu Bryanovi játra místo sleziny. Muž po zákroku zemřel, lékař později u výslechu tvrdil, že v kritické chvíli mezi orgány nepoznal rozdíl.
Doktor Thomas Shaknovsky čelí obvinění z usmrcení z nedbalosti poté, co během operace odstranil pacientovi nesprávný orgán. William Bryan (†70) zemřel po zákroku v srpnu 2024. Případ nyní řeší soud a rodina zesnulého podala žalobu kvůli závažnému pochybení lékaře.
William přijel s manželkou Beverly na Floridu z Alabamy. Během pobytu ho ale začaly trápit silné bolesti břicha, a tak vyhledal pomoc v místní nemocnici. Lékaři následně rozhodli o operaci zvětšené sleziny.
Jenže během zákroku došlo k fatální chybě. Shaknovsky ale podle vyšetřovatelů pacientovi odstranil játra. Bryan následně utrpěl masivní krvácení a zemřel. Chirurg popsal, že se během operace zoufale snažil krvácení zastavit. „Nepoznal jsem rozdíl, protože jsem byl rozrušený,“ hájil se lékař během výpovědi, z níž citovala stanice NBC News. Muž tvrdí, že o pacientův život bojoval přibližně dvacet minut. „Je to strašná věc, se kterou budu žít do konce života. Myslím na to každý den,“ přiznal. Po smrti pacienta se údajně psychicky zhroutil.
Rodina zemřelého však tvrdí, že se Shaknovsky následně snažil chybu zakrýt. Údajně požádal zdravotní sestru, aby odstraněná játra označila jako slezinu. Stejně tak orgán popsal také ve zdravotnické dokumentaci po operaci.
Manželka zesnulého také uvedla, že soudní lékař později popsal slezinu oběti jako téměř normální. To je v rozporu s tvrzením chirurga, podle něhož byla výrazně zvětšená a právě to ho mělo zmást. Za usmrcení z nedbalosti druhého stupně mu podle floridských zákonů hrozí až 15 let vězení.
