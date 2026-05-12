Horor na letišti v Denveru: Muže, kterého vcuclo letadlo, chtěl spáchat sebevraždu

Muže nasála turbína letadla, vypukla panika.
Autor: ČTK - 
12. května 2026
20:10

Tragédie na ranveji mezinárodního letiště v Denveru otřásla v pátek večer cestujícími. Muže podle svědků vtáhl motor letadla, ozvala se exploze a kabinou se začal šířit kouř. Piloti následně hlásili kusy těla na ranveji. Vyšetřovatelé nyní potvrdili, že šlo pravděpodobně o sebevraždu.

Jedenačtyřicetiletý muž, kterého minulý týden usmrtilo letadlo při startu na mezinárodním letišti v americkém Denveru, chtěl spáchat sebevraždu. S odvoláním na americké úřady to dnes napsala agentura AP.

Incident se odehrál v pátek před půlnocí místního času poté, co muž přelezl letištní plot a dostal se na startovací dráhu, aniž si ho zprvu někdo všiml. O pár minut později ho zde v rychlosti 240 kilometrů v hodině srazilo letadlo. Stroji se 224 cestujícími a sedmi členy posádky začal hořet motor, takže neodstartoval a cestující se evakuovali nafukovacími skluzavkami. Dvanáct pasažérů utrpělo lehká zranění, pět skončilo v nemocnici.

Denverské úřady dnes uvedly, že muž nezanechal žádný vzkaz na rozloučenou. K tomu, že šlo o sebevraždu, dospěly na základě pitvy.

