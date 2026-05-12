Orgie hned u pobřeží: Opilí ruští turisté způsobili na pláži v Thajsku poprask!
Policie v turisticky oblíbeném městě Pattaya v Thajsku řeší ohromný skandál. Skupinka přibližně osmi opilých ruských turistů se tam oddávala sexu v moři jen pár metrů od pobřeží veřejné pláže. Video z incidentu vyvolalo mezi místními vlnu nevole.
Do vody vlezli zřejmě intoxikovaní Rusové podle očitých svědků společně. Čtyři muži a čtyři ženy se však prý rychle rozdělili do dvojic a začali se věnovat milostným radovánkám. Místní začali na opilé dovolenkáře pokřikovat, ať toho nechají. Jeden pár v tu chvíli měl z vody odejít. Zbytek skupinky náruživců si však nenechal říct.
Incident jeden ze svědků natočil a záběry se okamžitě rozšířily po sociálních sítích. Autor ho prý pořídil jako důkaz pro polici, informoval portál The Thaiger. Podle svědka se nejedná o ojedinělý případ. Podobného chování se na místních plážích prý dopouštějí například i čínští turisté.
Jedná se o další v řadě sexuálních skandálů na veřejnosti v Thajsku. Obyvatele města Phuket například nedávno znechutil pár, který se oddával sexu v jedoucím tuk-tuku přímo na silnici. Místní proto volají pro zpřísnění pravidel a trestů pro hříšníky.
