Hazard v kolejišti skončil neštěstím: Výboj málem zabil teenagera!
Šokující incident řeší policie na Slovensku. Teenager měl vylézt na odstavený cisternový vagon v kolejišti, kde ho zasáhl elektrický proud. Po výboji spadl dolů. Případ vyšetřují kriminalisté jako ublížení na zdraví. Policie zároveň znovu varovala před smrtelným nebezpečím v okolí železničního vedení.
K dramatické události došlo v sobotu 9. května večer v areálu železničního kolejiště ve slovenské Šali. Podle policie vylezl mladík na odstavený cisternový vagon. V tu chvíli ale přišel silný výboj.
Teenagera zasáhl elektrický proud a následně spadl z vagonu na zem. Jak vážná zranění utrpěl, úřady zatím neupřesnily. Kvůli věku poškozeného i probíhajícímu vyšetřování policisté další podrobnosti nezveřejnili. Případ nyní řeší kriminalisté jako podezření z trestného činu ublížení na zdraví. Okolnosti incidentu dál vyšetřují.
Slovenská policie po nehodě znovu důrazně varovala veřejnost před pohybem v blízkosti železničních elektrických zařízení. „Je přísně zakázáno lézt na železniční vagony, stožáry, trakční vedení a jakékoli objekty v blízkosti elektrických soustav železnic. V těchto prostorách hrozí zásah elektrickým proudem i bez přímého kontaktu, což může mít fatální následky,“ připomněli policisté.
Podobné nehody se opakují hlavně u mladistvých. Mnozí podceňují riziko lezení na vagony nebo železniční konstrukce kvůli fotografiím nebo adrenalinu.
