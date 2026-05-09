V německém Saském Švýcarsku zemřel český turista: Kolaps na stezce a pokusy o resuscitaci
V německém Saském Švýcarsku zahynul v pátek i přes pokusy o resuscitaci 55letý český turista. Informuje o tom web deníku Sächsische Zeitung.
Český manželský pár využil prodlouženého víkendu a navzdory deštivému počasí si udělal výlet k Labským pískovcům. Muž se náhle zhroutil na schodech v horní části stezky Fremdenweg pod vrcholem Hebamme.
Ostatní turisté se ho okamžitě pokoušeli oživit. V oživování pokračovala i záchranná služba z Bad Schandau, která na místo dorazila kolem jedenácté hodiny dopoledne. Navzdory veškerému úsilí se muže nepodařilo vrátit do života.
Záchranná služba si pro usnadnění komunikace s manželkou přivolala česky mluvícího zaměstnance z nedalekého horského hostince. Později se do péče o ženu zapojil česky mluvící člen Krizového intervenčního týmu (KIT) spolu s policií, píše deník.
