Zločinci přepadli banku a zajali rukojmí: Zasahuje velký počet policistů

Ilustrační foto  (Autor: ČTK / Roland Freund)
Autor: ČTK - 
8. května 2026
11:45

Pachatelé zajali rukojmí při přepadení banky ve městě Sinzig ve spolkové zemi Porýní-Falc na západě Německa. Na místě zasahuje velký počet bezpečnostních složek. Jedním z rukojmích je podle policie řidič vozidla, které převáželo peníze.

„V současnosti se domníváme, že uvnitř banky je několik pachatelů a rukojmích,“ uvedli policisté. Její mluvčí podle DPA z taktických důvodů odmítl počet lidí v bance i další postup policistů upřesnit. „Musíme počkat, jak se situace vyvine v příštích minutách a hodinách,“ uvedl. Policie podle něj poté poskytne podrobné informace.

Incident se odehrává v pobočce banky v centru města. Policie o něm dostala hlášení v devět hodin ráno a zahájila rozsáhlý zásah a bezpečnostním kordonem uzavřela velkou oblast města. Obyvatelům mimo ni podle policie nehrozí nebezpečí. Sinzig leží přibližně 26 kilometrů od Bonnu.

