Cestou necestou, polem nepolem: Řidič se sádrou na ruce a pervitinem v těle i autě libereckým policistům neujel

Řidič ujížděl policii přes silnice i louky, skončil v cele.
Autor: Štepánka Grofová - 
6. května 2026
15:04

Nebezpečné pronásledování zaměstnalo policisty v Liberci. Muž se zákazem řízení se pokusil hlídce ujet vysokou rychlostí ulicemi i přes louky. Po několika kilometrech skončil v rukou policistů a noc strávil v cele.

Policisté z liberecké hlídkové služby si během kontroly veřejného pořádku všimli auta, v němž se podle jejich poznatků pohyboval muž známý opakovaným porušováním zákona. Když zahlédli řidiče za volantem, rozhodli se vůz zastavit.

„Ten ale na rozblikané majáky s upozorněním na zastavení reagoval sešlápnutím plynového pedálu a pokračoval dál zběsilou jízdou, během které ohrozil několik účastníků silničního provozu,“ uvedla policejní mluvčí Iva Martínková. Řidič (37) po zapnutí majáků šlápl na plyn a začal ujíždět ulicemi Liberce i přes okolní louky. Přestože měl jednu ruku v sádře, snažil se policistům zmizet vysokou rychlostí. Dramatické pronásledování trvalo několik kilometrů.

Policistům se nakonec podařilo vůz zastavit díky spolupráci dvou hlídek. Muž ale odmítal vystoupit z auta, a tak zasahující policisté použili donucovací prostředky. Zkouška na alkohol vyšla negativně, orientační test na drogy však řidič odmítl. Policistům přiznal, že před několika dny užil pervitin. Při následné prohlídce u něj hlídka našla sáček s bílou krystalickou látkou. Orientační test potvrdil přítomnost metamfetaminu.

Muž skončil v policejní cele a druhý den si převzal sdělení podezření z přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Za volant přitom usedl navzdory zákazu řízení. Recidivistovi nyní hrozí až dva roky vězení.

drogyřidičpervitinhlídkanarkomanohroženíchodcirecidivistaamfetaminhonička s policiípoliciemajákLiberec
