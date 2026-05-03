Skutečná láska až za hrob: „Miluju tě!“ křičela na manžela při popravě
V americkém Texasu došlo ve čtvrtek večer k popravě usvědčeného dvojnásobného vraha Jamese Broadnaxe. Dva muže měl zastřelit v roce 2008. I když se k činu zprvu přiznal, později tvrdil, že je nevinný. V cele smrti se dokonce oženil. Popravu tak zdramatizovalo i zoufalé poslední vyznání lásky.
K osudnému činu došlo před osmnácti lety v Dallasu. Podle vyšetřovatelů Broadnax v doprovodu bratrance Demariuse Cummingse zastřelili a oloupili Stephena Swana a Matthewa Butlera. Jejich těla nechali na parkovišti a utekli. Jamesův bratranec a komplic vyfasoval doživotní trest bez možnosti propuštění.
Broadnax od soudu odešel s trestem smrti. Vyšetřovatelům se sice krátce po dopadení přiznal, později však uvedl, že doznání není spolehlivé. Tou dobou byl prý pod vlivem drog a nezáleželo mu na vlastním životě. Kromě toho však v případu vraždy vehementně trval na své nevině. To potvrdil z vězení i Cummings. „Řeknu to tak, jak to bylo. To já jsem vrah a zastřelil jsem oba dva,“ popsal podle americké CNN.
Broadnaxovi právníci u soudu argumentovali i tím, že toto tvrzení potvrzují i stopy DNA na vražedné zbrani. Muž se také omluvil oběma rodinám pozůstalých. „Přál bych si, abyste mohli vidět mou duši. Je mi vážně nesmírně líto, že jsem se do té loupeže zapletl,“ uvedl.
Soud neuvěřil
Podle příbuzných oběti jde však jen o poslední snahu vyhnout se trestu smrti. „Toto takzvané přiznání od Cummingse není nic jiného, než taktika Broadnaxových právníků. Je to celé lež,“ napsala matka jedné z obětí.
A za pravdu jí zřejmě dal i soud, protože plánovanou popravu. Té se účastnila i jeho žena, kterou si vzal v cele smrti. „Miluju tě!“ zakřičela na něj při podání sedativa, které v následujících dvaceti minutách zastavilo jeho srdce.
