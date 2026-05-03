Lotr na Kroměřížsku ukradl speciální kolo: Policisté si na něj počkali doma!
Oči pro pláč málem zůstaly seniorce z Kroměřížska, které zloděj u domu s pečovatelskou službou sebral bicykl speciálně upravený kvůli jejím zdravotním problémům. Jenže policisté odvedli skvělou práci a rychle pobertu i s kořistí dopadli.
Na případu spojili síly strážci zákona v Hulíně na Kroměřížsku s kolegy ze Vsetínska. Ukázalo se totiž, že zlodějnu má na triku známá „firma“. Zatímco se nenechavec (29) vydal z místa krádeže v sedle kola na téměř 60 kilometrů dlouhou cestu domů, policejní hlídce stačilo jen čekat na jeho příjezd. Když muž po slušném sportovním výkonu dorazil, dostal rovnou pouta.
Čech kradl v Rakousku kola ve velkém: Majitelům zmizely bicykly za čtyři miliony, zpět je těžko dostanou
„Jde o recidivistu, který měl vsetínským kolegům co vysvětlovat i k dalším krádežím,“ shrnul konec kuriózního případu policejní mluvčí Radomír Šiška s tím, že zloději hrozí až dva roky v base. Seniorka potěšená z rychlého návratu kola si nakonec vynutila fotografii před hulínskou policejní služebnou.
VIDEO: Po propuštění z vězení ujížděl na ukradeném kole
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.