Lotr na Kroměřížsku ukradl speciální kolo: Policisté si na něj počkali doma!

Seniorka měla z rychlého návratu svého bicyklu velkou radost.
Seniorka měla z rychlého návratu svého bicyklu velkou radost.  (Autor: Policie ČR)
Autor: Zdeněk Matyáš - 
3. května 2026
11:22

Oči pro pláč málem zůstaly seniorce z Kroměřížska, které zloděj u domu s pečovatelskou službou sebral bicykl speciálně upravený kvůli jejím zdravotním problémům. Jenže policisté odvedli skvělou práci a rychle pobertu i s kořistí dopadli.

Na případu spojili síly strážci zákona v Hulíně na Kroměřížsku s kolegy ze Vsetínska. Ukázalo se totiž, že zlodějnu má na triku známá „firma“. Zatímco se nenechavec (29) vydal z místa krádeže v sedle kola na téměř 60 kilometrů dlouhou cestu domů, policejní hlídce stačilo jen čekat na jeho příjezd. Když muž po slušném sportovním výkonu dorazil, dostal rovnou pouta.

Čech kradl v Rakousku kola ve velkém: Majitelům zmizely bicykly za čtyři miliony, zpět je těžko dostanou

Ilustrační foto

„Jde o recidivistu, který měl vsetínským kolegům co vysvětlovat i k dalším krádežím,“ shrnul konec kuriózního případu policejní mluvčí Radomír Šiška s tím, že zloději hrozí až dva roky v base. Seniorka potěšená z rychlého návratu kola si nakonec vynutila fotografii před hulínskou policejní služebnou. 

VIDEO: Po propuštění z vězení ujížděl na ukradeném kole

Video  Cizinec propuštěný z vězení ujížděl na kradeném kole po D1 na Prahu  - Policie ČR
Video se připravuje ...

Témata:
pátránídopadeníseniorkarecidivistaPolicie ČRukradený bicyklokres Vsetínokres KroměřížZlínský krajVsetínHulín
Zdeněk Matyáš
Další články autora
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání

Články odjinud

Zpěvák Vašek Neckář (82) ruší koncerty: Musím se dát dokupy...
Zpěvák Vašek Neckář (82) ruší koncerty: Musím se dát dokupy...
Aha!
Týdenní horoskop od 4. května do 10. května pro všechna znamení
Týdenní horoskop od 4. května do 10. května pro všechna znamení
Dáma.cz
Jak a kdy rostou dětem zuby? Tady máte kalendář růstu mléčných zoubků
Jak a kdy rostou dětem zuby? Tady máte kalendář růstu mléčných zoubků
Maminka
Situationship – proč se držíte vztahu bez budoucnosti?
Situationship – proč se držíte vztahu bez budoucnosti?
Ženy.cz
Velký test: 2 mobilní klimatizace, které vás v bytě zachrání před letním vedrem
Velký test: 2 mobilní klimatizace, které vás v bytě zachrání před letním vedrem
Moje zdraví
Učili vás nemíchat? V Minus One na to zapomeňte. Host přichází na celé menu šesti drinků párovaných s finedinigem
Učili vás nemíchat? V Minus One na to zapomeňte. Host přichází na celé menu šesti drinků párovaných s finedinigem
e15
Co přinesla výhra Slavie v Liberci: jak blízko je titul, vzkaz od Kanii i chaos se střídáními
Co přinesla výhra Slavie v Liberci: jak blízko je titul, vzkaz od Kanii i chaos se střídáními
iSport
Ruský odborník na ropné trhy Michail Krutichin: Ukrajinské údery jsou efektivnější než západní sankce
Ruský odborník na ropné trhy Michail Krutichin: Ukrajinské údery jsou efektivnější než západní sankce
Reflex
Podmanivé vnitrozemí Tuniska: Dovolenková destinace umí překvapit, pokud na to máte odvahu
Podmanivé vnitrozemí Tuniska: Dovolenková destinace umí překvapit, pokud na to máte odvahu
Lidé a země