Hasiči dál bojují s požárem Českého Švýcarska: Uzavírají další turistické trasy!

Požár v Českém Švýcarsku.
Požár v Českém Švýcarsku.
Požár v Českém Švýcarsku.
Požár v Českém Švýcarsku.
Požár v Českém Švýcarsku.
Aktualizováno -
3. května 2026
14:23
Autor: ČTK, Kamil Morávek - 
3. května 2026
08:22

Hasičům se přes noc podařilo zabránit dalšímu šíření požáru v národním parku České Švýcarsko. Od sobotního odpoledne hoří u Rynartic, části obce Jetřichovice. Zasažená je plocha okolo jednoho kilometru čtverečního. Platí zvláštní stupeň poplachu. V neděli bude zasahovat na 500 mužů, sedm vrtulníků a další speciální technika. Na letišti v Chřibské jsou připravené nádrže na 50 kubíků vody pro vrtulníky k nabírání vody do bambi vaků. Řekl to mluvčí hasičů Tomáš Kalvoda.

Pět vrtulníků vzlétlo okolo 8:00, další se přidají asi v poledne. Nad požárem platí bezletová zóna. Nad místem zásahu je zakázané létat s drony a jinými bezpilotními prostředky. Dva úseky požáru jsou pod kontrolou. Síly a prostředky budou hasiči směřovat hlavně na třetí úsek u oblasti Na Tokání. Požár komplikuje zejména nepřístupný terén.

K požáru se sjely jednotky z širokého okolí i z jiných krajů. „My zde už máme dva odřady a na cestě je dalších pět odřadů. Dohromady tady budeme mít 70 jednotek,“ uvedl Kalvoda. Podle hasičů míří teď k ohni vždy deset jednotek hasičů z Prahy, Pardubického, Libereckého, Karlovarského a Plzeňského kraje. Některé další kraje vyrazily k ohni už v sobotu. Hasičům pomáhá také speciální vybavení záchranných útvarů. Jednotky by dnes chtěly docílit lokalizace. „Jisté to není,“ upozornil mluvčí. Následné vyhlášení likvidace bude trvat nejméně několik dní.

Ochrana domova důchodců

Požár v národním parku České Švýcarsko si hasiči rozdělili na čtyři úseky. Dva úseky jsou větší. Na ně cílí vrtulníky. Jeden úsek je v blízkosti domova se zvláštním režimem. Hasiči se snaží domov uchránit. V České televizi to řekl generální ředitel hasičů Vladimír Vlček, který je na místě. Hasiči zasahují u Rynartic, části obce Jetřichovice, od soboty. Zásah komplikuje vítr, vysoké teploty a také hořlavý materiál. Oheň zasáhl plochu o velikosti 100 hektarů.

Na případnou evakuaci se domov důchodců v Dolní Chřibské připravoval v noci, kdy byla situace nejhorší. Informoval o tom ředitel zařízení Igor Prokeš. „Šíření se podařilo zastavit a teď máme informaci, že přímé ohrožení není,“ uvedl ředitel. V domově se zvláštním režimem, který poskytuje služby klientům s Alzheimerovou chorobou a jinými typy demence, je 60 klientů a s nimi asi 15 zaměstnanců. V noci ředitel ve spolupráci s městem Chřibská zajišťoval případný přesun klientů do penzionu. Mezi obyvateli domova jsou i lidé, kteří potřebují větší péči, proto byl ředitel v kontaktu také se záchrannou službou.

Hasiči se zaměřují hlavně na ohnisko v oblasti Na Tokání a na úsek nedaleko domova se zvláštním režimem v Dolní Chřibské. „Domov důchodců je zatím chráněný a není potřeba ho evakuovat,“ zdůraznil Kalvoda.

Uzavírky v okolí

Kvůli zásahu je uzavřená silnice mezi Jetřichovicemi a Rynarticemi, uvedla policie na síti X. Policisté žádá veřejnost, aby dbala pokynů zasahujících složek a nevstupovala do prostoru zásahu.

Správa parku v neděli krátce před druhou hodinou odpoledne oznámila uzavírky i pěších cest. Konrétně jde o modrou trasu z Druhé brány k Boru, žlutou trasu  od parkoviště u Doubice k louce na Tokáni a cyklostezku 3076 od První brány k louce na Tokáni. Pro lepší orientaci zveřejnili zástupci parku kompletní seznam na webu.

Video  Požár v Českém Švýcarsku  - Aktu.cz
Video se připravuje ...

Požár v Českém Švýcarsku.
Požár v Českém Švýcarsku.
Požár v Českém Švýcarsku.
Požár v Českém Švýcarsku.
Požár v Českém Švýcarsku.

Témata:
lesní požárpožár lesapožárNárodní park České ŠvýcarskoChřibskáRynarticeJetřichovice
Kamil Morávek
Další články autora
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Karel ( 3. května 2026 11:50 )

Nepochopím proč se opět měkomu povedl požar. To není samo sebou.

Jan Kocián ( 3. května 2026 09:29 )

V NPČŠ (tam hoří) dnes o něco silnější vítr než včera. Ve východní polovině ČR silný vítr v neděli i v pondělí! Na Ostravsku a v Beskydech silný vítr i v úterý!

Saharský písek bude limitovat bouřky, přesto se ojedinělé slabé supercely vyskytnou v úterý i ve středu, s možností slabého tornáda! 😱

Ve čtvrtek vydatné deště v Čechách. 😍

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání

Články odjinud

Zpěvák Vašek Neckář (82) ruší koncerty: Musím se dát dokupy...
Zpěvák Vašek Neckář (82) ruší koncerty: Musím se dát dokupy...
Aha!
Týdenní horoskop od 4. května do 10. května pro všechna znamení
Týdenní horoskop od 4. května do 10. května pro všechna znamení
Dáma.cz
Jak a kdy rostou dětem zuby? Tady máte kalendář růstu mléčných zoubků
Jak a kdy rostou dětem zuby? Tady máte kalendář růstu mléčných zoubků
Maminka
Situationship – proč se držíte vztahu bez budoucnosti?
Situationship – proč se držíte vztahu bez budoucnosti?
Ženy.cz
Velký test: 2 mobilní klimatizace, které vás v bytě zachrání před letním vedrem
Velký test: 2 mobilní klimatizace, které vás v bytě zachrání před letním vedrem
Moje zdraví
Levné létání dostává tvrdý zásah. Aerolinky zdražují a ruší spoje, první úplně ukončily provoz
Levné létání dostává tvrdý zásah. Aerolinky zdražují a ruší spoje, první úplně ukončily provoz
e15
Osudy hvězd Chicaga Bulls: Jordan rybaří, Pippen s ním nemluví kvůli dokumentu
Osudy hvězd Chicaga Bulls: Jordan rybaří, Pippen s ním nemluví kvůli dokumentu
iSport
Přicházejí sekáči, kteří se nezakecají. Co mají společné Grolich, Magyar a další politici na vzestupu?
Přicházejí sekáči, kteří se nezakecají. Co mají společné Grolich, Magyar a další politici na vzestupu?
Reflex
Podmanivé vnitrozemí Tuniska: Dovolenková destinace umí překvapit, pokud na to máte odvahu
Podmanivé vnitrozemí Tuniska: Dovolenková destinace umí překvapit, pokud na to máte odvahu
Lidé a země