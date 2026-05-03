Hasiči dál bojují s požárem Českého Švýcarska: Uzavírají další turistické trasy!
Hasičům se přes noc podařilo zabránit dalšímu šíření požáru v národním parku České Švýcarsko. Od sobotního odpoledne hoří u Rynartic, části obce Jetřichovice. Zasažená je plocha okolo jednoho kilometru čtverečního. Platí zvláštní stupeň poplachu. V neděli bude zasahovat na 500 mužů, sedm vrtulníků a další speciální technika. Na letišti v Chřibské jsou připravené nádrže na 50 kubíků vody pro vrtulníky k nabírání vody do bambi vaků. Řekl to mluvčí hasičů Tomáš Kalvoda.
Pět vrtulníků vzlétlo okolo 8:00, další se přidají asi v poledne. Nad požárem platí bezletová zóna. Nad místem zásahu je zakázané létat s drony a jinými bezpilotními prostředky. Dva úseky požáru jsou pod kontrolou. Síly a prostředky budou hasiči směřovat hlavně na třetí úsek u oblasti Na Tokání. Požár komplikuje zejména nepřístupný terén.
K požáru se sjely jednotky z širokého okolí i z jiných krajů. „My zde už máme dva odřady a na cestě je dalších pět odřadů. Dohromady tady budeme mít 70 jednotek,“ uvedl Kalvoda. Podle hasičů míří teď k ohni vždy deset jednotek hasičů z Prahy, Pardubického, Libereckého, Karlovarského a Plzeňského kraje. Některé další kraje vyrazily k ohni už v sobotu. Hasičům pomáhá také speciální vybavení záchranných útvarů. Jednotky by dnes chtěly docílit lokalizace. „Jisté to není,“ upozornil mluvčí. Následné vyhlášení likvidace bude trvat nejméně několik dní.
Ochrana domova důchodců
Požár v národním parku České Švýcarsko si hasiči rozdělili na čtyři úseky. Dva úseky jsou větší. Na ně cílí vrtulníky. Jeden úsek je v blízkosti domova se zvláštním režimem. Hasiči se snaží domov uchránit. V České televizi to řekl generální ředitel hasičů Vladimír Vlček, který je na místě. Hasiči zasahují u Rynartic, části obce Jetřichovice, od soboty. Zásah komplikuje vítr, vysoké teploty a také hořlavý materiál. Oheň zasáhl plochu o velikosti 100 hektarů.
Na případnou evakuaci se domov důchodců v Dolní Chřibské připravoval v noci, kdy byla situace nejhorší. Informoval o tom ředitel zařízení Igor Prokeš. „Šíření se podařilo zastavit a teď máme informaci, že přímé ohrožení není,“ uvedl ředitel. V domově se zvláštním režimem, který poskytuje služby klientům s Alzheimerovou chorobou a jinými typy demence, je 60 klientů a s nimi asi 15 zaměstnanců. V noci ředitel ve spolupráci s městem Chřibská zajišťoval případný přesun klientů do penzionu. Mezi obyvateli domova jsou i lidé, kteří potřebují větší péči, proto byl ředitel v kontaktu také se záchrannou službou.
Hasiči se zaměřují hlavně na ohnisko v oblasti Na Tokání a na úsek nedaleko domova se zvláštním režimem v Dolní Chřibské. „Domov důchodců je zatím chráněný a není potřeba ho evakuovat,“ zdůraznil Kalvoda.
Uzavírky v okolí
Kvůli zásahu je uzavřená silnice mezi Jetřichovicemi a Rynarticemi, uvedla policie na síti X. Policisté žádá veřejnost, aby dbala pokynů zasahujících složek a nevstupovala do prostoru zásahu.
Správa parku v neděli krátce před druhou hodinou odpoledne oznámila uzavírky i pěších cest. Konrétně jde o modrou trasu z Druhé brány k Boru, žlutou trasu od parkoviště u Doubice k louce na Tokáni a cyklostezku 3076 od První brány k louce na Tokáni. Pro lepší orientaci zveřejnili zástupci parku kompletní seznam na webu.
Nepochopím proč se opět měkomu povedl požar. To není samo sebou.