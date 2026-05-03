České Švýcarsko hoří: V ohrožení i domov důchodců, v akci 7 vrtulníků
Hasičům se přes noc podařilo zabránit dalšímu šíření požáru v národním parku České Švýcarsko. Od sobotního odpoledne hoří u Rynartic, části obce Jetřichovice. Zasažená je plocha okolo jednoho kilometru čtverečního. Platí zvláštní stupeň poplachu. V neděli bude zasahovat na 500 mužů, sedm vrtulníků a další speciální technika. Na letišti v Chřibské jsou připravené nádrže na 50 kubíků vody pro vrtulníky k nabírání vody do bambi vaků. Řekl to mluvčí hasičů Tomáš Kalvoda.
Pět vrtulníků vzlétne okolo 8:00, další se přidají asi v poledne. Nad požárem platí bezletová zóna. Nad místem zásahu je zakázané létat s drony a jinými bezpilotními prostředky. Dva úseky požáru jsou pod kontrolou. Síly a prostředky budou hasiči směřovat hlavně na třetí úsek u oblasti Na Tokání. Požár komplikuje zejména nepřístupný terén. „Hasiči se tam mají problém pohybovat,“ podotkl mluvčí. V celé zasažené oblasti hrozí pád stromů. Zatím se nikdo ze zasahujících nezranil.
K požáru se sjely jednotky z širokého okolí i z jiných krajů. „My zde už máme dva odřady a na cestě je dalších pět odřadů. Dohromady tady budeme mít 70 jednotek,“ uvedl Kalvoda. Podle hasičů míří teď k ohni vždy deset jednotek hasičů z Prahy, Pardubického, Libereckého, Karlovarského a Plzeňského kraje. Některé další kraje vyrazily k ohni už v sobotu. Hasičům pomáhá také speciální vybavení záchranných útvarů. Jednotky by dnes chtěly docílit lokalizace. „Jisté to není,“ upozornil mluvčí. Následné vyhlášení likvidace bude trvat nejméně několik dní.
Kvůli zásahu je uzavřená silnice mezi Jetřichovicemi a Rynarticemi, uvedla policie na síti X. Policisté žádá veřejnost, aby dbala pokynů zasahujících složek a nevstupovala do prostoru zásahu.
Ochrana domova důchodců
Požár v národním parku České Švýcarsko si hasiči rozdělili na čtyři úseky. Dva úseky jsou větší. Na ně cílí vrtulníky. Jeden úsek je v blízkosti domova pro seniory. Hasiči se snaží domov uchránit.
„Doufám, že se nám situace nevymkne z kontroly. Bohužel, je to otázka větru a také otázka teploty a v neposlední řadě také otázka hořlavého materiálu, protože zhruba na tom kilometru čtverečním je asi 400 až 500 kubíků (metrů krychlových) dřeva,“ uvedl generální ředitel hasičů Vladimír Vlček. Požár je v blízkosti Rynartic a také v blízkosti domova důchodců. "Jsem přesvědčen o tom, že se nám ho podaří uchránit tak, abychom ho nemuseli evakuovat," podotkl.
V létě 2022 zasahovali hasiči v národním parku u dosud největšího požáru v historii. Oheň se rozšířil na plochu přesahující 1000 hektarů. S plameny bojovalo na 6000 hasičů s 400 kusy techniky 21 dní. Obyvatelé některých obcí se museli evakuovat.
V NPČŠ (tam hoří) dnes o něco silnější vítr než včera. Ve východní polovině ČR silný vítr v neděli i v pondělí! Na Ostravsku a v Beskydech silný vítr i v úterý!
