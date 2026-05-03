České Švýcarsko hoří: V ohrožení i domov důchodců, v akci 7 vrtulníků

Požár v Českém Švýcarsku.
Požár v Českém Švýcarsku.
Požár v Českém Švýcarsku.
Požár v Českém Švýcarsku.
Požár v Českém Švýcarsku.
Aktualizováno -
3. května 2026
09:52
Autor: ČTK - 
3. května 2026
08:22

Hasičům se přes noc podařilo zabránit dalšímu šíření požáru v národním parku České Švýcarsko. Od sobotního odpoledne hoří u Rynartic, části obce Jetřichovice. Zasažená je plocha okolo jednoho kilometru čtverečního. Platí zvláštní stupeň poplachu. V neděli bude zasahovat na 500 mužů, sedm vrtulníků a další speciální technika. Na letišti v Chřibské jsou připravené nádrže na 50 kubíků vody pro vrtulníky k nabírání vody do bambi vaků. Řekl to mluvčí hasičů Tomáš Kalvoda.

Pět vrtulníků vzlétne okolo 8:00, další se přidají asi v poledne. Nad požárem platí bezletová zóna. Nad místem zásahu je zakázané létat s drony a jinými bezpilotními prostředky. Dva úseky požáru jsou pod kontrolou. Síly a prostředky budou hasiči směřovat hlavně na třetí úsek u oblasti Na Tokání. Požár komplikuje zejména nepřístupný terén. „Hasiči se tam mají problém pohybovat,“ podotkl mluvčí. V celé zasažené oblasti hrozí pád stromů. Zatím se nikdo ze zasahujících nezranil.

K požáru se sjely jednotky z širokého okolí i z jiných krajů. „My zde už máme dva odřady a na cestě je dalších pět odřadů. Dohromady tady budeme mít 70 jednotek,“ uvedl Kalvoda. Podle hasičů míří teď k ohni vždy deset jednotek hasičů z Prahy, Pardubického, Libereckého, Karlovarského a Plzeňského kraje. Některé další kraje vyrazily k ohni už v sobotu. Hasičům pomáhá také speciální vybavení záchranných útvarů. Jednotky by dnes chtěly docílit lokalizace. „Jisté to není,“ upozornil mluvčí. Následné vyhlášení likvidace bude trvat nejméně několik dní.

Kvůli zásahu je uzavřená silnice mezi Jetřichovicemi a Rynarticemi, uvedla policie na síti X. Policisté žádá veřejnost, aby dbala pokynů zasahujících složek a nevstupovala do prostoru zásahu.

Ochrana domova důchodců

Požár v národním parku České Švýcarsko si hasiči rozdělili na čtyři úseky. Dva úseky jsou větší. Na ně cílí vrtulníky. Jeden úsek je v blízkosti domova pro seniory. Hasiči se snaží domov uchránit. 

„Doufám, že se nám situace nevymkne z kontroly. Bohužel, je to otázka větru a také otázka teploty a v neposlední řadě také otázka hořlavého materiálu, protože zhruba na tom kilometru čtverečním je asi 400 až 500 kubíků (metrů krychlových) dřeva,“ uvedl generální ředitel hasičů Vladimír Vlček. Požár je v blízkosti Rynartic a také v blízkosti domova důchodců. "Jsem přesvědčen o tom, že se nám ho podaří uchránit tak, abychom ho nemuseli evakuovat," podotkl.

V létě 2022 zasahovali hasiči v národním parku u dosud největšího požáru v historii. Oheň se rozšířil na plochu přesahující 1000 hektarů. S plameny bojovalo na 6000 hasičů s 400 kusy techniky 21 dní. Obyvatelé některých obcí se museli evakuovat.

Video  Požár v Českém Švýcarsku  - Aktu.cz
Video se připravuje ...

Požár v Českém Švýcarsku.
Požár v Českém Švýcarsku.
Požár v Českém Švýcarsku.
Požár v Českém Švýcarsku.
Požár v Českém Švýcarsku.

Témata:
lesní požárpožár lesapožárNárodní park České ŠvýcarskoChřibskáRynarticeJetřichovice
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Jan Kocián ( 3. května 2026 09:29 )

V NPČŠ (tam hoří) dnes o něco silnější vítr než včera. Ve východní polovině ČR silný vítr v neděli i v pondělí! Na Ostravsku a v Beskydech silný vítr i v úterý!

Saharský písek bude limitovat bouřky, přesto se ojedinělé slabé supercely vyskytnou v úterý i ve středu, s možností slabého tornáda! 😱

Ve čtvrtek vydatné deště v Čechách. 😍

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání

Články odjinud

Zpěvák Vašek Neckář (82) ruší koncerty: Musím se dát dokupy...
Zpěvák Vašek Neckář (82) ruší koncerty: Musím se dát dokupy...
Aha!
Týdenní horoskop od 4. května do 10. května pro všechna znamení
Týdenní horoskop od 4. května do 10. května pro všechna znamení
Dáma.cz
Jak a kdy rostou dětem zuby? Tady máte kalendář růstu mléčných zoubků
Jak a kdy rostou dětem zuby? Tady máte kalendář růstu mléčných zoubků
Maminka
Situationship – proč se držíte vztahu bez budoucnosti?
Situationship – proč se držíte vztahu bez budoucnosti?
Ženy.cz
Velký test: 2 mobilní klimatizace, které vás v bytě zachrání před letním vedrem
Velký test: 2 mobilní klimatizace, které vás v bytě zachrání před letním vedrem
Moje zdraví
Učili vás nemíchat? V Minus One na to zapomeňte. Host přichází na celé menu šesti drinků párovaných s finedinigem
Učili vás nemíchat? V Minus One na to zapomeňte. Host přichází na celé menu šesti drinků párovaných s finedinigem
e15
Co přinesla výhra Slavie v Liberci: jak blízko je titul, vzkaz od Kanii i chaos se střídáními
Co přinesla výhra Slavie v Liberci: jak blízko je titul, vzkaz od Kanii i chaos se střídáními
iSport
Ruský odborník na ropné trhy Michail Krutichin: Ukrajinské údery jsou efektivnější než západní sankce
Ruský odborník na ropné trhy Michail Krutichin: Ukrajinské údery jsou efektivnější než západní sankce
Reflex
Podmanivé vnitrozemí Tuniska: Dovolenková destinace umí překvapit, pokud na to máte odvahu
Podmanivé vnitrozemí Tuniska: Dovolenková destinace umí překvapit, pokud na to máte odvahu
Lidé a země