Požár lesa v Kryštofově údolí: Na Liberecku hoří 25 hektarů!

Autor: ČTK - 
2. května 2026
16:10

Hasiči zasahují u požáru lesa u Kryštofova údolí na Liberecku. Odhadem hoří plocha o velikost 25 hektarů. Platí druhý stupeň požárního poplachu. S ohněm bojuje 15 jednotek. Sdělil to mluvčí hasičů Radek Hon.

Vrtulník zatím k místu neletí, stroje jsou využívané u jiných událostí. Hoří například les v národním parku České Švýcarsko. Hon řekl, že hasiči zasahují ve svažitém terénu.

Kvůli dlouhodobému suchu a současnému teplu hrozí zejména v pásu od Ústeckého kraje po jižní Moravu vznik a šíření požárů. Kvůli zvýšenému riziku šíření požárů meteorologové vyzývají lidi, aby nerozdělávali oheň v přírodě, zejména v lesích. Vyvarovat by se měli i odhazování nedopalků cigaret na zem nebo používání přenosných vařičů. Lidé by se měli také řídit vyhláškami a zákazy, které mohou obce a města vydat k suchu a nebezpečí požárů.

Video  Brněnští strážníci zachránili muže (66) před uhořením v bytě (duben 2026).  - Městská policie Brno
Jan Kocián ( 2. května 2026 16:57 )

Výstraha na zvýšené riziko vzniku požárů přišla až dnes dopoledne. 😆

Mrak saharského prachu právě doputoval z Německa nad hranici s Českou republikou a dál se bude nasouvat do vnitrozemí ČR.

Saharská epizoda bude v České republice trvat přes 10 dní! Samozřejmě bez zmínky od ČHMÚ. 😂

!! Sněžení se do Česka vrátí ve druhé polovině května 2026 !!

