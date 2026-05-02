Obří požár v Českém Švýcarsku! Hoří stovky hektarů, zvláštní stupeň poplachu
V národním parku České Švýcarsko od odpoledne hoří les. Plocha zasažená požárem se rozšířila na stovkách hektarů. Platí zvláštní stupeň poplachu. Hoří v Rynarticích, části obce Jetřichovice. V okolí požáru platí bezletová zóna. Nad místem zásahu je zakázané létat s drony a jinými bezpilotními prostředky. Zasahují dva vrtulníky, třetí je na cestě. ČTK to řekl mluvčí hasičů Tomáš Kalvoda.
U požáru zatím zasahuje 31 jednotek hasičů, přijíždějí z širokého okolí. Podle hasičů zasahuje policejní a armádní vrtulník, které hasí za pomoci bambi vaků. Hoří stromy včetně korun a také hrabanka, vrstva půdy vzniklá rozkladem jehličí či listí. Požár se šíří pod zemí, na zasažené ploše je proto několik ohnisek. Hasiči zasahují v hůře přístupném terénu.
Ministerstvo životního prostředí uvedlo, že situaci sleduje a je v kontaktu s hasiči i vedením národního parku. Je připraveno v případě potřeby svolat krizový štáb.
V létě 2022 zasahovali hasiči v národním parku u dosud největšího požáru v historii. Oheň se rozšířil na plochu přesahující 1000 hektarů. S plameny bojovalo na 6000 hasičů s 400 kusy techniky 21 dní. Obyvatelé některých obcí se museli evakuovat.
Kvůli zvýšenému riziku šíření požárů meteorologové vyzývají lidi, aby nerozdělávali oheň v přírodě, zejména v lesích. Vyvarovat by se měli i odhazování nedopalků cigaret na zem nebo používání přenosných vařičů. Lidé by se měli také řídit vyhláškami a zákazy, které mohou obce a města vydat k suchu a nebezpečí požárů.
Výstraha na zvýšené riziko vzniku požárů přišla až dnes dopoledne. 😆
Mrak saharského prachu právě doputoval z Německa nad hranici s Českou republikou a dál se bude nasouvat do vnitrozemí ČR.
Saharská epizoda bude v České republice trvat přes 10 dní! Samozřejmě bez zmínky od ČHMÚ. 😂
