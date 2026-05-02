Obří požár v Českém Švýcarsku! Hoří stovky hektarů, zvláštní stupeň poplachu

Hasiči zasahovali u požáru v Českém Švýcarsku (2.5.2026)
Aktualizováno -
2. května 2026
17:58
Autor: ČTK - 
2. května 2026
14:51

V národním parku České Švýcarsko od odpoledne hoří les. Plocha zasažená požárem se rozšířila na stovkách hektarů. Platí zvláštní stupeň poplachu. Hoří v Rynarticích, části obce Jetřichovice. V okolí požáru platí bezletová zóna. Nad místem zásahu je zakázané létat s drony a jinými bezpilotními prostředky. Zasahují dva vrtulníky, třetí je na cestě. ČTK to řekl mluvčí hasičů Tomáš Kalvoda.

U požáru zatím zasahuje 31 jednotek hasičů, přijíždějí z širokého okolí. Podle hasičů zasahuje policejní a armádní vrtulník, které hasí za pomoci bambi vaků. Hoří stromy včetně korun a také hrabanka, vrstva půdy vzniklá rozkladem jehličí či listí. Požár se šíří pod zemí, na zasažené ploše je proto několik ohnisek. Hasiči zasahují v hůře přístupném terénu.

Ministerstvo životního prostředí uvedlo, že situaci sleduje a je v kontaktu s hasiči i vedením národního parku. Je připraveno v případě potřeby svolat krizový štáb.

V létě 2022 zasahovali hasiči v národním parku u dosud největšího požáru v historii. Oheň se rozšířil na plochu přesahující 1000 hektarů. S plameny bojovalo na 6000 hasičů s 400 kusy techniky 21 dní. Obyvatelé některých obcí se museli evakuovat.

Kvůli zvýšenému riziku šíření požárů meteorologové vyzývají lidi, aby nerozdělávali oheň v přírodě, zejména v lesích. Vyvarovat by se měli i odhazování nedopalků cigaret na zem nebo používání přenosných vařičů. Lidé by se měli také řídit vyhláškami a zákazy, které mohou obce a města vydat k suchu a nebezpečí požárů.

Jan Kocián ( 2. května 2026 16:58 )

Výstraha na zvýšené riziko vzniku požárů přišla až dnes dopoledne. 😆

--------------------

Mrak saharského prachu právě doputoval z Německa nad hranici s Českou republikou a dál se bude nasouvat do vnitrozemí ČR.

Saharská epizoda bude v České republice trvat přes 10 dní! Samozřejmě bez zmínky od ČHMÚ. 😂

!! Sněžení se do Česka vrátí ve druhé polovině května 2026 !!

mim33 ( 2. května 2026 16:41 )

A okolí Jetřichovic, poslední místo, které ještě neproměnili ve spáleniště. 😕

Uživatel_5798958 ( 2. května 2026 16:02 )

V tom národním parku jsou nepoučitelní! Hlavně, že musí mít prales!

Petr Hoflinger ( 2. května 2026 15:43 )

Kristova bolavá noho!🤷‍♂️

cesky obcan ( 2. května 2026 15:16 )

Bohužel. Česko je národ up..rde-listů. 😕 😕 😕

