Holýšov to schytal na sociální síti: Pokácenou májku řeší s policií!

Autor: Kamil Morávek - 
1. května 2026
18:11

K jarním tradicím neodmyslitelně patří i vztyčení májky. V minulosti bývalo běžné, že se vyslanci sousední vesnice májku snažili pokácet, a na místních tak bylo ji celou noc hlídat. Dnes se však již nejedná o tak běžný zvyk. To dokládá i přístup města Holýšov, které poražení nahlásilo na policii. Za tento krok však sklidilo na sociálních sítích pořádnou kritiku.

Město Holýšov informovalo na sociálních sítích, že u nich došlo poražením májky i k poškození lavičky a květinového záhonu. Naštěstí se však prý nikomu nic nestalo. Událost nahlásili zastupitelé policii a s využitím kamer hodlají záhadě přijít na kloub. „Celá událost je nahlášena Policii ČR jako přestupek (...) Jsme domluveni s holýšovskými hasiči, že se pokusí májku znovu postavit,“ uzavřelo město.

Přístupem si však město vysloužilo od široké veřejnosti pořádnou dávku kritiky. Podle lidí jde o něco, co bylo dřív naprosto běžné a nemělo by se řešit právní cestou. „Je docela výkon přijít o ní během pár hodin a ještě veřejně fňukat jako dítě na pískovišti,“ nebrala si servítky jedna z komentujících. Pod příspěvkem je více než dva tisíce komentářů a většina se nese v podobném duchu. Někteří se ptají, proč vůbec májku stavěli, když neměli v plánu ji dle tradice hlídat. „Doufám, že viníka najdete a zveřejníte, rád mu přispěju na pivo nebo pokutu...,“ dodal další uživatel.

Ne všude však berou pokácení jarního symbolu jako takovou tragédii. V Klimkovicích na Ostravsku se pokáceným kmenem dopoledne pochlubili a příspěvek pojali s nadhledem. „Klimkovice jsou opět napřed. Jinde nahrávají fotky stojící majky, my už můžeme ukázat i skácenou, “ napsalo město žertovně.

Video  Brnem projíždí májová šalina (1.5.2026)  - Zdeněk Matyáš
Video se připravuje ...

otto Ford F350 ( 1. května 2026 19:19 )

Holýšovu se vyhněte obloukem - Radní za hranicí debil*ty 👎

Věřím, že na přes rok všechnu chasu kteří si dojdů pro Pomlázku bude vyšetřovat PĆR za organizované násilí !

a ten co vládne na Radnici musí být extra CoC*t ! 👎

Měl by dostat po čuni! 😃 že bude mít případně šlápotu/podrážku na zádech i Tváři- neboť Pogo. 😃

Sám bych si kopnul 😃

ß

Vlastimil Buchta ( 1. května 2026 19:02 )

Májky se kácely ale jenom pro to aby se odřízl vršek a ten se jako trofej odnesl do nedeleké vesnice kde se připevnil k vlastní májce.Tady to je spíše vandalství 🙁

Video se připravuje ...
