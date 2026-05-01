Holýšov to schytal na sociální síti: Pokácenou májku řeší s policií!
K jarním tradicím neodmyslitelně patří i vztyčení májky. V minulosti bývalo běžné, že se vyslanci sousední vesnice májku snažili pokácet, a na místních tak bylo ji celou noc hlídat. Dnes se však již nejedná o tak běžný zvyk. To dokládá i přístup města Holýšov, které poražení nahlásilo na policii. Za tento krok však sklidilo na sociálních sítích pořádnou kritiku.
Město Holýšov informovalo na sociálních sítích, že u nich došlo poražením májky i k poškození lavičky a květinového záhonu. Naštěstí se však prý nikomu nic nestalo. Událost nahlásili zastupitelé policii a s využitím kamer hodlají záhadě přijít na kloub. „Celá událost je nahlášena Policii ČR jako přestupek (...) Jsme domluveni s holýšovskými hasiči, že se pokusí májku znovu postavit,“ uzavřelo město.
Přístupem si však město vysloužilo od široké veřejnosti pořádnou dávku kritiky. Podle lidí jde o něco, co bylo dřív naprosto běžné a nemělo by se řešit právní cestou. „Je docela výkon přijít o ní během pár hodin a ještě veřejně fňukat jako dítě na pískovišti,“ nebrala si servítky jedna z komentujících. Pod příspěvkem je více než dva tisíce komentářů a většina se nese v podobném duchu. Někteří se ptají, proč vůbec májku stavěli, když neměli v plánu ji dle tradice hlídat. „Doufám, že viníka najdete a zveřejníte, rád mu přispěju na pivo nebo pokutu...,“ dodal další uživatel.
Ne všude však berou pokácení jarního symbolu jako takovou tragédii. V Klimkovicích na Ostravsku se pokáceným kmenem dopoledne pochlubili a příspěvek pojali s nadhledem. „Klimkovice jsou opět napřed. Jinde nahrávají fotky stojící majky, my už můžeme ukázat i skácenou, “ napsalo město žertovně.
