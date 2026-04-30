Mám právo sedět po šanghajsku: Dvě ženy se v metru servaly kvůli sedadlu
Poklidná jízda metrem se během pár vteřin změnila v MMA souboj, za který by se nemusel stydět ani Karlos Vémola! Dvě ženy (32 a 66) se v sobotu odpoledne na lince 1 šanghajského metra vrhly jedna na druhou a začaly se mlátit hlava nehlava. Spor začal kvůli obyčejnému sedadlu.
Podle svědků si mladší z nich, Zeng, právě sedla, když k ní přistoupila starší žena Wu a bez okolků požadovala, aby jí místo přenechala. Jenže přišlo rázné odmítnutí a to postarší paní rozpálilo doběla.
Od slov k pěstem
Nejdřív padala ostrá slova o neúctě a morálním úpadku, pak ale oběma ženám ruply nervy, informuje deník Asia one. Slovní potyčka se zvrhla v brutální bitku. Kopance, tahání za vlasy, strkání, poházené věci po zemi. Obě ženy šly do souboje naplno a ani jedna se nechtěla vzdát. Vyděšení cestující jen šokovaně přihlíželi, poté se někteří odvážili zasáhnout a rozzuřené dvojici zabránit v dalším útoku.
Celý incident zachytil jeden z cestujících na video, které se okamžitě rozšířilo po sociálních sítích. Policie už případ vyšetřuje.
