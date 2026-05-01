Odborníci testovali dětské dudlíky! Nebezpečné chemikálie i riziko udušení

Autor: Štepánka Grofová - 
1. května 2026
16:16

Švédská spotřebitelská organizace Råd & Rön otestovala 16 dudlíků a u sedmi z nich odhalila bisfenol A. Látka narušuje hormonální systém a je spojovaná s neplodností, cukrovkou i rakovinou. Nejhůře dopadl dudlík značky Shein dostupný i v Česku.

Dudlíky pro nejmenší děti výrobci často prezentují jako bezpečné a zdravotně nezávadné. Test švédské organizace Råd & Rön ale ukázal, že realita může být jiná. V rozsáhlé kontrole 16 produktů objevili odborníci bisfenol A u sedmi z nich. 

Nejhorší byl dudlík z e-shopu

Test ukázal, že některé dudlíky uvolňují bisfenol A i přesto, že jsou označované jako chemicky nezávadné. Právě tato látka patří mezi takzvané endokrinní disruptory. Ovlivňuje hormonální rovnováhu a dlouhodobé působení může mít dopad na reprodukční funkce i celkové zdraví. Na výsledky upozornila testovací manažerka Anna Edbergová v pořadu TV4 Nyhetsmorgon.

Nejhůře dopadl dudlík čínské značky Shein, u kterého odborníci upozornili nejen na přítomnost bisfenolu A, ale také na riziko udušení. Další problematické produkty nesly označení Esska Classic a Nuk Space Night & Day Silicon. U všech těchto dudlíků testy potvrdily uvolňování nebezpečné chemikálie. Dudlík značky Shein je přitom dostupný i pro zákazníky v Česku prostřednictvím e-shopů.

Panika není na místě, varování ale ano

Bisfenol A figuruje na seznamu zvlášť nebezpečných látek v Evropské unii. Od roku 2011 platí zákaz jeho použití v kojeneckých lahvích, u dudlíků však tak přísná regulace neexistuje. Naměřené hodnoty v testovaných výrobcích zůstaly podle odborníků nízké a odpovídaly evropským normám. Přesto upozorňují na riziko dlouhodobého vystavení těmto látkám. 

Bisfenol A se běžně používá při výrobě plastů, obalů nebo některých hraček. Vědecké studie ho spojují s poruchami plodnosti, obezitou, cukrovkou i některými typy rakoviny.

